Es Castell no ha autoritzat el mural de Rocamar

Els tècnics de l’Ajuntament des Castell estan analitzant el cas del mural que es va pintar el cap de setmana a la façana de l’antic hostal-restaurant Rocamar. Segons el consistori, l’obra s’ha fet sense haver rebut l’autorització sol·licitada i inclou elements que no constaven en el registre d’entrada tramitat.

L’obra en qüestió és de l’artista urbà Francisco de Pájaro i representa, a partir de la seva iconografia, un tribut al cavall i a les festes de Menorca, sota la seva firma de «Art is trash».

La batlessa des Castell, Joana Escandell, explicava aquest dimecres que el 21 de juny es va presentar el registre d’entrada per fer l’actuació, però la inspecció «ha constatat que l’obra s’ha executat sense esperar el permís de l’Ajuntament, que en cap cas l’ha concedit». I que el mural «inclou la frase ‘Art is trash’, un element que no figura en la sol·licitud».

«Aquest divendres, en la junta de govern ha de quedar resolt, hem de veure si l’obra s’ajusta i es decidirà si es dona permís, si s’ha de restituir i si s’han de pagar taxes» per una obra que, per altra banda, no ha provocat queixes per part, per exemple, de Hauser & Wirth, la galeria que inaugura dia 17 a l’Illa del Rei, just davant del Rocamar.

Calia esperar

L’empresari Benito Escat, com a mecenes de Francisco de Pájaro, admetia aquest dimecres que «és cert» el que diu l’Ajuntament, però creu que l’únic que ha passat és que s’han avançat en l’execució. «En la reunió amb el regidor de Cultura ens va dir que li semblava bé i que no hi hauria problema per tramitar-ho». És així que «vaig pensar que podíem començar abans».

Per altra banda, assegura que també «vam fer els tràmits a Ports», i manté Escat que l’actuació «no té cap mala intenció, és art efímer i no és per a tota la vida, però es veu que a la gent li agrada més una casa a punt de caure».

Quant a l’obra en si mateixa, «fa al·lusió al cavall menorquí i el lema és el de l’artista, si busquen a internet ‘Art is trash’ veuran que és la seva firma, perquè treballa sobre deixalles i no deixa de ser art».

Així mateix, l’empresari apunta que «l’únic que volíem era millorar la imatge de l’edifici i que ho vegi la gent que entra en vaixell a Maó i des d’altres punts del port».

Escat: «El primer responsable sóc jo, Pol Marban no té culpa de res»

L’empresari i mecenes de l’autor del mural lamentava que l’execució del mural hagi afectat Pol Marban, en el sentit que està rebent crítiques per la pintura. «En Pol no és responsable de res, ho sóc jo i l’autor», Francisco de Pájaro. I és que l’artista menorquí es va implicar en el projecte, però només per assessorar sobre l’ús de la grua i sobre l’art mural, ja que De Pájaro treballa habitualment formats més reduïts a partir de deixalles.

«Com que tothom coneix en Pol, l’han presa amb ell que és d’aquí, i no està bé. A més, el mural és efímer, no és que hagem fet una construcció irreversible», es queixa Escat, per la repercussió que està tenint, «en parlen sense tenir coneixement del que ha passat».

En qualsevol cas, l’empresari català assegura que «dilluns tenim una reunió amb l’Ajuntament, tot quedarà resolt i no descartam que, al final, la gent vulgui indultar l’obra perquè es conservi més temps».