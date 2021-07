El Festival de Cinema de Menorca inclou 34 films i la presència de José Corbacho

El Festival Internacional de Cinema arrencarà el pròxim dia 13 la seva sisena edició, i ho farà, com és habitual, amb cares conegudes del món del cinema. Entre ells, l’actor, director i guionista José Corbacho, que actuarà com a mestre de cerimònies en la inauguració, al Teatre Principal, d’un esdeveniment que ha programat la projecció de trenta-quatre curtmetratges.

El Ficme 2021 es centra molt, enguany, en el cinema local i balear, amb unes seccions «més potents que mai». Així ho exposà ahir, en la presentació celebrada al Museu de Menorca, la directora del festival, Inés Garrell. «Aquest any no es fa la secció de llargmetratges, però ampliem seccions» i continua l’esdeveniment amb «una aposta clara i ferma pels temes socials i la sostenibilitat».

550 curts i jurat de luxe

«Igual que l’any passat, s’han presentat més de cinc-cents curtmetratges i necessitat un gran equip de selecció» per triar les obres que es projectaran i que competiran pels premis en les seccions oficials. El jurat està format per Miki Esparbé, Marta Nieto i Joan Bover, i al final del festival es lliuraran premis valorats en 700 euros per a les seccions Balears en Curt i Illes en Curt, i 500 euros per al de Talent Jove.

En el Balears en Curt es projectaran tretze produccions, a l’Illes en Curt seran dinou, i en el Talent Jove, onze curts més. Per altra banda, s’ha creat una secció específica per a realitzadors menorquins, Boínder, que inclourà la projecció de cinc films; i en l’apartat Som Família, orientat a tota la família, compta amb una sessió de curtmetratges d’animació. Per últim, per a la sessió Sostenibilitat s’han previst tres peces.

El festival es desenvoluparà entre Ciutadella i Maó. La inauguració serà al Teatre Principal de Maó, i hi haurà projeccions als Cinemes Canal Salat, a l’Orfeó Maonès, i al pati mirador de Sant Francesc (Museu de Menorca), on es clausurarà el festival. Així mateix, a l’Ateneu de Maó es farà la jornada tècnica, la qual està orientada al guió, les localitzacions i les diferències entre fer cinema i sèries.

El Ficme compta amb el suport del Consell i els ajuntaments de Maó i Ciutadella. El conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, posà l’accent en les dificultats d’organitzar l’esdeveniment en el context actual i cridà a la responsabilitat dels assistents. Per la seva part, tant el regidor de ponent, Damià Moll, com el de llevant, Antoni Carrillos, expressaren la convicció que, fent les coses bé, no només la cultura és segura, sinó que també és molt recomanable.