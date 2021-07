Torna el cine a Maó després de 15 mesos

Els Cinemes Ocimax de Maó van reobrir ahir les portes amb les primeres projeccions després d’un any i tres mesos, d’ençà de la declaració de l’estat d’alarma. Hi havia ganes de cinema i es va notar amb la presència dels primers clients, que observaven el cartell i es dirigien a taquilla per treure les entrades.

Des de la sala maonesa, José Luis Portella admetia unes hores abans certa emoció pel fet de tornar a projectar pel·lícules. «Han estat uns mesos difícils i molta gent ens demanava que tornéssim a obrir. Obrim, però tot és una incògnita, esperem que funcioni», diu aquest amant del setè art. «Ha estat llarg i encara que ja em podria jubilar, tenia ganes de tornar, deu ser perquè el cinema em corre per les venes».

En aquests moments, si no es modifiquen les mesures sanitàries, l’aforament permès a les sales d’exhibició és del 75 per cent. Les entrades són numerades, per tal d’agrupar unitats familiars. «Abans la gent podia seure on volia, ara hauran de respectar la numeració». Així, entre grups no convivents hi haurà d’haver sempre almenys un seient lliure. Entre files, no cal distància. «I no es pot entrar menjar ni beguda de fora, abans venia gent amb pizzes, ara no està permès», afegeix Portella, qui espera amb «il·lusió» el retrobament amb el públic.

L’obertura és possible, perquè està permès que els cinemes venguin crispetes, llaminadures i begudes. «Si no, no seria viable tornar a obrir, les distribuïdores s’enduen el 65 o el 75 per cent de la recaptació i sense aquests altres ingressos, l’activitat no és viable». Açò sí, «només hi podrà haver tres persones» dins la zona de compra, «i hem posat uns cartells amb les normes». És a dir, el client ha de posar-se gel, mascareta, guants i utilitzar una pala per agafar allò que desitgi. «Quan acabi, la pala es retira» i es fa net.

Ara, amb el repunt de casos covid els darrers dies, «tornam a tenir el ball armat, no sabem què succeirà, dependrà del Govern; però noltros obrim amb ganes», després d’un any difícil. Als Cinemes Ocimax tenen una plantilla de vuit persones. «Hem estat tots en ERTE fins ara. S’incorporen cinc persones, les altres tres encara no, esperam que prest puguin començar a fer feina». Voldrà dir que l’activitat s’ha reiniciat amb un bon ritme.

Quant als dies d’exhibició, només seran de dimecres a diumenge. «Els dilluns i els dimarts no hi haurà cine, no s’havia fet mai, ni tan sols en festes». I «de les sis sales, només quatre estaran en funcionament, les dues més petites no s’empraran, de moment», explica Portella, qui apunta, igualment, que «entre sessió i sessió hem de tenir la sala sense públic», per tal de fer la neteja pertinent i preparar-la de nou.