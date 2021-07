L’OCIM alça la veu i evoca emocions en temps difícils

«Crida!» és el títol de l’espectacle que ha preparat l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca per a inaugurar els respectius festivals de Joventuts Musicals de Ciutadella i Maó. Serà aquest divendres i dissabte, amb una proposta que vol emocionar el públic, tot reivindicant la importància de la música a l’hora d’ajudar a superar moments difícils com el que es viu actualment.

L’OCIM planteja dues actuacions. La primera tindrà lloc al Teatre des Born, per a encetar el 49è Festival de Música d’Estiu; i la segona, l’endemà, al Teatre Principal, per a obrir el 48è Festival de Música de Joventuts Musicals de Maó.

Violí solista

El programa consta de dues simfonies i un rondó. Per a obrir el concert, els músics interpretaran la «VB en do menor» de Joseph Martin Krauss, i acabaran amb la «Trauer», núm. 44 en mi menor, de Joseph Hydn, coneguda com la simfonia fúnebre. I entremig de les dues, el «Rondó en la major per a violí i cordes D438, de Franz Schubert. Una composició, aquesta, concebuda per al lluïment del violí solista de Joel Bardolet, músic català que ja actuà l’estiu passat al festival ciutadellenc i que torna per acompanyar l’OCIM.

L’orquestra, dirigida pel seu director titular, Francesc Prat, estarà formada per vint-i-cinc músics, tots de corda excepte cinc instrumentistes de vent (dos oboès, dues trompes i un fagot).

Com apuntava ahir la presidenta de l’OCIM, Esther Pons, «els concerts es van programar sabent que encara no podríem actuar com orquestra simfònica gran», i també «tenint en compte que als dos teatres l’aforament estarà controlat i el públic durà mascareta i hi haurà distàncies».

«Els darrers mesos tots els concerts que hem fet han estat amb formats reduïts», i per açò, davant d’aquests dos concerts «els músics tenen moltes ganes de sonar, i creiem també que el públic té necessitat de gaudir i de distreure’s».

Quant als esdeveniments de Joventuts Musicals, el concert de l’OCIM al Teatre des Born (21 hores) representa la primera vegada que el Festival de Música d’Estiu passa per aquest escenari. De fet, serà l’únic concert que s’hi farà, ja que els set restants tornaran a l’auditori habitual, el Claustre del Seminari.

Un fet semblant succeirà també amb relació al Festival de Música de Maó, que Joventuts Musicals de Maó inaugura al Teatre Principal (21 hores). Els següents concerts es faran al Claustre de Sant Francesc i al teatre de l’Orfeó Maonès.