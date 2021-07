La nova etapa del Festival Pedra Viva comença al Llatzeret

Nova edició i nou escenari. El ‘Pedra Viva 2021’ arrenca amb novetats, la primera i ben atractiva, el Llatzeret com a seu d’aquest renovat festival, convertit ara en itinerant, per diferents espais de l’Illa, tots ells d’interès patrimonial.

Aquest divendres (21 hores) s’estrena el nou Festival Pedra Viva, amb «Cul de sac», un singular muntatge de dansa contemporània, «a les fosques», de la companyia Kor’sia.

El tipus d’espectacle —una proposta de dansa contemporània estretament lligada a les arts plàstiques i en un format inèdit a Menorca— ja anticipa que el ‘Pedra Viva’ segueix fidel a la seva manera de fer i de sorprendre amb l’eclecticisme que, des de fa una dècada, caracteritza al festival.

L’espectacle

Des dels seus inicis Kor’sia s’ha centrat en les arts del moviment com a úniques representacions que aconsegueixen transmetre tot allò gestat per les nostres societats: tradició, societat i cultura. De manera que l’objectiu d’aquesta companyia es fonamenta en la creació de dispositius artístics l’epicentre dels quals se situï en el cos i proposi una reflexió sobre la possible gestació d’espais individuals i col·lectius que ens proporcionin noves formes de ser i estar al món a través de les arts en viu. La cura per les qüestions plàstiques es podria considerar un dels senyals identitaris de Kor’sia, un senyal que acumula el seu súmmum en aquesta obra.

L’aforament per al concert és molt limitat amb l’objectiu de controlar el nou format, però també per ser coherents amb la delicada situació actual i les recomanacions del Consell.

Al Llatzeret s’accedeix amb el vaixell. En el moment de comprar les entrades —al web del festival i a la cafeteria Ànima de Ciutadella— cal escollir un horari d’anada i tornada. A Llatzeret hi haurà servei de bar i la possibilitat de visitar de l’illot mentre s’espera torn per embarcar.