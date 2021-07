Mark Bradford posa Menorca al mapa

L’artista nord-americà Mark Bradford (Los Angeles, 1961) inaugurarà el pròxim 19 de juliol la nova galeria de Hauser & Wirth a l’Illa del Rei, al bell mig del port de Maó. Ho farà amb «Masses and movements», una mostra sobre la qual ja parlen amb tota mena de detall reconeguts mitjans internacionals com «The Financial Times», amb entrevistes que posen de manifest com d’important ha de ser per a l’Illa el fet d’acollir un centre d’art d’aquest nivell i amb una primera exposició un creador molt sol·licitat per galeries i museus de tot el món.

De fet, aquesta exposició a l’Illa del Rei és la primera de caràcter individual que l’artista fa a Espanya. I per a l’ocasió presentarà una instal·lació d’escultures de globus terraqüis, una pintura mural concebuda expressament per l’espai de la galeria, a més d’una sèrie de teles de nova creació basades en un mapamundi del segle XVI.

Compromís social

Coneixent la filosofia de Hauser &Wirth, que defuig el concepte de galeria tradicional, l’obra de Bradford encaixa perfectament, amb la seva visió de l’art com a eina de transformació social. I és que l’artista afroamericà utilitza el seu particular estil d’abstracció arqueològica per a investigar tota mena de mapes, a través dels quals desxifra sistemes socials i polítics que cosifiquen i marginen les poblacions vulnerables, descriu Hauser & Wirth a la seva pàgina web.

També col·labora Bradford per dur la formació artística a comunitats immigrants, i amb les seves creacions investiga, des dels inicis de la seva trajectòria, els sistemes opressors.

L’abstracció esdevé un mitjà per entendre el món, que l’artista interpreta a través dels mapes. Guanyador de la beca MacArthur (2009) i representant dels Estats Units a la Biennal de Venècia del 2017, Bradford explica en una entrevista a la revista «Wallpaper» que, precisament, el planisferi de Waldseemüller (1507) li sembla una obra d’art en si mateixa. Aquest mapa és el primer on apareix el terme «Amèrica» i va ser el primer a mostrar el continent envoltat d’oceà, no com una extensió d’Àsia. «La forma en què fins i tot obtenim aquesta idea d’Amèrica al mapa va ser un salt de fe» i «vaig pensar que era molt interessant, perquè era la imaginació de l’artista».

Igualment, els mapes permeten veure les fronteres i les estructures de poder, les quals, ara, amb la pandèmia, han quedat en evidència. «Quan les empreses i les escoles van tancar i els països van tancar fronteres el 2020, tothom va començar a entendre el poder incrustat a les línies dels nostres mapes», continua dient.

En la mateixa entrevista revelen que Bradford va passar estius a Mallorca quan tenia la vintena, i que anys enrere va visitar també Menorca i l’Illa del Rei, que ara li serveix d’inspiració per alguna de les seves obres.