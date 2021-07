LÔAC, 23 obres més i creix el valor fins als 2,6 milions

El fons de LÔAC, l’Alaior Art Contemporani, creix en nombre d’obres, gràcies a l’addenda al conveni aprovada ahir pel plenari de l’Ajuntament d’Alaior. Aquest tràmit es produeix després que les societats que cedeixen la col·lecció hagin requerit la retirada de deu peces, i en compensació, n’han aportat trenta-tres que fins ara no formaven part del préstec. Un canvi que representa que el nou centre d’art, inaugurat fa tot just unes setmanes, disposa d’una vintena d’obres més i el valor de l’exposició s’incrementa més de 200.000 euros, fins als 2.642.900 euros.

El conveni firmat el 12 de gener d’enguany, entre l’Ajuntament d’Alaior i Arenas & de Groote Beaux Art SL i Sauvant Alquiler de Obra de Arte SL, contemplava que aquestes empreses que cedeixen el fons artístic podien substituir fins a una cinquena part de les obres. Una opció que han fet efectiva, sense superar el límit fixat, per retirar tres olis de Santiago Giralda, un altre de Juan Correa, una creació de tinta i gouache d’Oscar Domínguez, escultures d’Esperanza d’Ors, Bonifacio Alonso i Robert Ferrer, i també una creació de Kiki Smith. En total, deu peces per un valor de 120.750 euros.

A canvi, LÔAC incorpora trenta-tres quadres i escultures per valor de 330.900 euros, d’autors com Marina Abramovic, Miquel Barceló, Esperanza d’Ors, Matías Quetglas, Joan Miró, Antonio López, Manolo Valdez, Eugenia Aloy, Miquel Tadeo, Rafael Jiménez, Javier de Inocencio o José María del Orbe.

El conveni

Tant el conveni inicial com l’addenda aprovada anit compten amb la valoració del perit judicial en antiguitats i d’art-pintura, Carles Jiménez.

La cessió d’obres a l’Ajuntament d’Alaior és gratuïta i per un període de tres anys, ampliable dos més, si cap de les parts expressa la voluntat de finalitzar l’acord.

Les societats prestatàries condicionen el tracte a una sèrie de condicions, com el condicionament de l’edifici municipal del carrer Baixamar (seu de LÔAC), fent les reformes necessàries i instal·lant adequats sistemes d’il·luminació i exposició. Al mateix temps, l’Ajuntament es compromet a vetllar per la bona conservació de les obres, i a custodiar-les degudament. Així, el consistori ha contractat una assegurança amb Liberty Special Markets, amb un límit d’indemnització de 2.372.900 euros i una prima anual que, abans de l’addenda, era de 3.473, 54 euros. Quantitat que segons exposà el regidor de Cultura, Tiago Reurer, ara s’incrementa «mínimament».

Així mateix, en el capítol referent a la seguretat i custòdia, l’Ajuntament d’Alaior contempla que cada any haurà de destinar 61.824 euros al servei, que consta de dos vigilants.

Per últim, l’estimació és que passaran per LÔAC fins a 6.400 visitants cada any i el càlcul és que el preu de cada entrada hauria de ser 11,4 euros. Finalment la tarifa general és de 5 euros, hi ha descomptes especials i els residents d’Alaior tenen l’accés gratuït. Amb tot, l’Ajuntament assumirà un dèficit d’uns 60.000 euros, a canvi de comptar amb un pol d’atracció artístic i cultural de la mà d’artistes de primer nivell.