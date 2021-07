Una novel·la que neix de 40 anys de viatges a l’Índia

Jordi Viola acaba de publicar «La serpiente del Jardín Mogol», la seva segona novel·la, en la qual fa un viatge a l’Índia del segle XVI, on una jove hindú viurà tota mena de situacions, fins que una serp motivarà un canvi de destí.

En aquesta novel·la, l’escriptor barceloní (1950) i resident a l’Illa des de 1976, torna a situar l’acció al país asiàtic. Ho fa, nodrint-se del coneixement adquirit després d’haver viscut i treballat durant catorze anys a l’Índia, com a guia cultural i turístic, i després d’haver mantingut un contacte estret fins al 2007. «És un país que em fascina», admet Viola, qui utilitza «tot aquest bagatge de tants anys, com a base» per escriure una història ambientada al segle XVI, «una època fascinant de la història de l’Índia, amb personatges com l’emperador Akbar».

«És una novel·la amb una certa base històrica, amb personatges, un context i dates històriques; i em permeto la llicència d’introduir un personatge fabulat».

La trama

Kailashi és una jove hindú que, amb el seu pare i altres membres del clan, fuig de la mort i és obligada a una vida nòmada, recorrent Rajasthan. Serà llavors quan és empresonada i introduïda en l’harem de l’emperador, on coneixerà el plaer, el luxe, el poder o les intrigues de la cort mogol, avança Viola. És aquí on «la serp li canvia el destí; és una de les claus de la novel·la, i no va ser buscada, sinó trobada».

I és que confessa l’escriptor que «escric amb molta improvisació, igual com un músic de jazz improvisa sobre la partitura», compara. «Per mi, aquesta és la màgia de l’escriptura; la mateixa història et va portant a situacions que vas fabulant», això sí, «sense que perdi les premisses: entretenir, que no perdi tensió i que la història avanci».

De fet, continua Viola, aquesta història «havia de ser un relat curt, a partir d’una idea sobre un elefant, que surt a la novel·la, i que vaig anar desenvolupant» fins obtenir un final «diferent» al plantejat inicialment per l’autor. «Escriure comporta dinamisme, per a l’escriptor i per al lector. I jo escric per divertir-me i pensant que he de divertir al lector, fent que mantengui l’interès en cada capítol, amb tensió».

Jordi Viola va ser l’autor, el 1984, de la primera guia de viatges sobre l’Índia en castellà («Tras el hilo de la Índia»). El 2007 va editar, en català, «Cantapoemes del mar i les illes»; i el 2016 va publicar la novel·la «Los horizontes duermen en el océano». Ha estat finalista i va obtenir el segon lloc en el Premi de Narració Curta Illa de Menorca, i actualment ja treballa per publicar un recull de relats propis.