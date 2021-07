Paco Ibánez emociona a Ciutadella

El gran Paco Ibáñez va protagonitzar dissabte un dels concerts estrella de l’estiu a Ciutadella. Una cita al Teatre des Born que molts esperaven amb entusiasme i que van tenir l’oportunitat de gaudir al màxim, en una vetllada especial que no va decebre en absolut.

Als seus 86 anys, l’artista valencià arribava per primera vegada a Menorca. Una terra desconeguda per a ell, però no aliena a la seva família, ja que com ell mateix explicà, el seu pare va mantenir, des de París, un lligam comercial amb el sector del calçat menorquí.

Amb anècdotes com aquestes, ràpidament el cantant es va ficar a la butxaca un públic desitjós de recordar el repertori d’un dels artistes de referència de la lluita contra l’Espanya de la dictadura.

El concert, gràcies al Festival Barnasants, commemorava el 50 aniversari de l’icònic concert que va fer Ibáñez a l’Olympia de París, el desembre de 1996, moment que perdura en la memòria col·lectiva i que perdura, generació rere generació.

Fou en aquest context que sonaren grans clàssics seus, amb l’acompanyament a la guitarra de Mario Mas. Encetaren el concert amb «Mala reputación», i anà desgranant el seu cançoner, amb títols com «Me queda la palabra» o «A galopar».

El pas de Paco Ibáñez pel Teatre des Born es pot considerar com una d’aquelles fites històriques, per la rellevància, la trajectòria i la història que ha acumulat l’artista al llarg de la seva carrera. Un concert que ben segur serà recordat per un públic que premià l’artista amb nombroses ovacions al llarg de la nit.

Paco Ibáñez i Mario Mas, a l’escenari del Teatre des Born, davant d’un públic que ovacionà repetidament els artistes. Foto:JOSEP GAYÓN