L'OCIM inaugura els festivals de Maó i Ciutadella

Joventuts Musicals va inaugurar aquests divendres i dissabte vespre el Festival de Música de Ciutadella i Maó, respectivament.

El concert de Ciutadella fou al Teatre des Born i el de Maó al Teatre Principal, de la mà de l’Orquestra de Cambra Illa de Menorca. «Crida!» era el títol d’aquest concert que servia per apujar el teló d’un festival que arriba ja a la seva quaranta-vuitena edició, i que s’allargarà fins al 17 d’agost, amb un total de set concerts.

L’OCIM, integrada en aquesta ocasió per vint-i-cinc músics i sota la batuta del seu director titular Francesc Prat, va comptar amb la col·laboració del violí solista Joel Bardolet.

El concert va transcórrer amb un ritme musical alt, amb una orquestra perfectament engranada. Així ho va poder comprovar el públic des de la platea des de bon principi, quan els intèrprets sonaren la «Simfonia en do menor VB 142», de Joseph Martin Kraus. Una obra amb un inici lent, però que acaba amb molta força.

Joel Bardolet va tenir l’oportunitat de lluir-se en el «Rondó en la major per a violí i cordes D438», de Franz Schubert, una obra on l’instrument solista pren especial protagonisme, amb moments de gran dolçor combinats amb dosis de gran virtuosisme.

Per acabar, els músics van oferir la «Simfonia núm. 44 en mi menor» de Joseph Haydn, coneguda com a «Trauer» («Fúnebre») i que és una peça representativa del període Sturm und Drang, on diferents compositors portaren la música cap al Romanticisme.

Després d’aquest excel·lent concert de l’OCIM, el Festival de Música de Maó cita al públic per a la pròxima cita. Serà el 21 de juliol, amb el quartet Metropolitan Union, al Claustre de Sant Francesc del Museu de Menorca.