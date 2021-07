Simón Vidal, el médico que fue pionero en usar los rayos X

Simón Vidal Sintas fue un médico menorquín, fallecido cuando contaba solo 50 años, que fue pionero de la medicina radiológica y el tratamiento de las enfermedades pulmonares en la Isla.

Su trayectoria vital, el ámbito familiar -pertenecía a una familiar de la burguesía mahonesa en la que su padre, Juan Vidal Olivar, del Partido Conservador, desempeñó la alcaldía mahonesa en varias ocasiones-, la etapa de formación en Barcelona y la ampliación de estudios en París, y sus años de ejercicio profesional en Menorca han sido investigados, con tanta pasión como rigor, por el profesor Josep Cuello Subirana, que contrajo matrimonio con Antonia María, la segunda hija del doctor Vidal Sintas.

«Metge a Menorca. Simón Vidal Sintas (Maó, 1899-1950)» es el título del voluminoso libro que ha editado Miquel À. Anglada Marquès en la Col·lecció Jamma.

Josep Cuello no conoció a su suegro, a quien define como «un home bo i planer, traçut; optimista i emprenedor. Un bon metge, que va disposar d’una més que notable formació acadèmica i va esforçar-se per aprofitar-la. Un metge que, llevat d’alguns moments excepcionals, va exercir la seva professió a Menorca, on va aportar empenta i saba nova».

El resultado del trabajo de Josep Cuello es extraordinario. Escribe el periodista e investigador Miquel Àngel Limón en el prólogo: «a partir d’una documentació familiar sàviament espremuda, Josep Cuello ens fa la reconstrucció d’una biografia suggestiva. És a dir, fuig del relat d’una vida en si mateixa. Ans al contrari: el metge Simón Vidal queda correctament inserit en el seu propi període d’evolució que llavors experimentava la medicina».

Conocemos, a través de las vivencias del adolescente, joven estudiante y finalmente, doctor en Medicina Vidal Sintas la sociedad, la política y la cultura de Maó durante la Restauración, el impacto y las consecuencias de la guerra y las iniciativas que impulsó Simón Vidal, emprendedor incansable, para desarrollar dos instituciones sanitarias en la Isla: la primera escuela de enfermeras de Maó y la Clínica Menorca.