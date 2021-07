Un oxímoron ple de contrastos a Maó

I com si d’un cavall de Troia es tractés, del mural efímer ha sorgit «Oxímoron», el projecte d’art alternatiu que, fins a finals de setembre, acollirà exposicions d’artistes diversos, que tindran l’oportunitat de mostrar al públic i explicar in situ les seves creacions. I per a després de l’estiu està previst que es pugui dur a terme el projecte de reforma integral de l’edifici.

A l’avinguda Josep Maria Quadrado de Maó s’inaugura aquest dissabte un projecte artístic tan efímer com el mural de la façana. És obra de l’artista urbà Francisco de Pájaro, que disposa de la planta baixa de l’immoble per presentar una sèrie de creacions amb segell propi, el d’Art is Trash que tanta controvèrsia ha aixecat les darreres setmanes a l’antic Rocamar, des Castell.

Aquest centre cultural temporal, impulsat per l’empresari Benito Escat, propietari de l’edifici que, abans de recuperar-lo, el posa a disposició perquè s’hi dugui a terme un projecte artístic. És així que compta amb la implicació d’artistes com Pol Marban o Theresia Malaise, i al llarg dels pròxims dos mesos es podran veure treballs de José Cruz, Demo Artist, Alícia Gimeno, Pau Escat, Hombre López, Quitolomalo, David Monrós, Two Many Flowers o Benjamín Riquelme.

Primeres exposicions

L’edifici té una estructura interna poc usual, que és aprofitada en aquest cas per a crear diversos espais expositius.

La planta baixa, on antigament hi havia un taller mecànic, permet a Francisco de Pájaro oferir un tast del seu art, que firma com a Art is Trash i que es basa en la utilització de residus per crear els seus missatges. Per exemple, la denúncia, a través de televisors o telèfons mòbils, l’ús abusiu de les noves tecnologies, aquella que «mata la societat» i que «des de petits donam als fillets, per tal que ens deixin tranquils». Tot, al servei dels poderosos que ho aprofiten «per a controlar-nos» amb dispositius creats en el seu origen «amb finalitats militars» (cas de la telefonia), com afirma l’artista.

Unes crítiques que De Pájaro fa a partir de deixalles trobades aquestes setmanes a Menorca, des de pneumàtics a mobles, passant per motos velles, capses de cartró, matalassos, aparells electrònics o vàters.