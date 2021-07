Es Castell denega el permís a la pintada de Rocamar

L’Ajuntament des Castell ha denegat l’autorització per a la realització de la pintada a la façana de l’antic hotel Rocamar. Ara s’ha obert un període d’un mes perquè els impulsors de l’actuació puguin presentar al·legacions, abans de prendre una decisió per una intervenció que, de fet, ja s’ha realitzat.

Des del Consistori castellà confirmaren aquest dujous que ja s’ha notificat als afectats la negativa per dur a terme aquesta actuació artística, i aquest mateix divendres està prevista una reunió entre les parts per mirar de resoldre el problema.

L’empresari que impulsa l’acció, Benito Escat, restava dijous importància a la polèmica, recordant que és un exemple d’«art efímer i que es tornarà a restablir la façana tal com estava». A més, també reivindica accions com aquestes, on l’autor en concret, Francisco de Pájaro, «fa un pas més d’artista, passant de treballar amb fems, a fer-ho amb un edifici ruïnós i ple de rates». Per tant, i tot i que «puc entendre que hi hagi pressions», ho entén el mecenes com una manera de millorar l’estètica d’un immoble deteriorat.

Maó

Aquest no és l’únic conflicte que manté obert l’empresari. Per altra banda, l’Ajuntament de Maó té en plena tramitació l’expedient referit a la intervenció a l’edifici de l’avinguda Josep Maria Quadrado. En aquest cas, Escat confirma que ja s’ha lliurat la documentació sol·licitada des de l’àrea d’Urbanisme i resten a «l’espera de noves comunicacions».

Els tràmits estan seguint els terminis legals, segons recorda la regidora Dolors Antonio. Uns tempos que juguen a favor dels artífexs de les pintades. «Ja ens va bé que passi el temps, així l’art continua viu, que és el nostre propòsit, això sí, sempre dins de la legalitat», continua dient Escat.

«L’objectiu està aconseguit», apunta amb relació al projecte «Oxímoron», per al qual admet que «no es va demanar permís». «És un local d’exposició, perquè els artistes puguin exposar, i el setembre es tancarà. Ho vam comunicar a Cultura, no és un espai permanent, igual com no ho són les cases quan fan la Gran Migjornale», considera Escat.