El ‘Crac tour’ de Coque Malla

Coque Malla ha tornat aquest dissabte a Ciutadella. Ho ha fet al Teatre des Born, de la mà del Jazzbah i dels seus concerts «fora de casa» per mor de la pandèmia.

L’artista madrileny, que els dies previs havia manifestat la il·lusió de tornar a l’Illa, no ha faltat a la seva cita anual menorquina just abans de fer uns dies de vacances. Ha estat en el marc del «Crac tour», amb el qual recorre la geografia espanyola i on repassa alguns dels èxits de Los Ronaldos, la seva exbanda, així com els imperdibles de la seva carrera en solitari i algunes cançons noves.