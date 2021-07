Marco Mezquida mostra a Menorca el seu ‘Talismán’

Marco Mezquida torna a casa per a presentar el seu darrer disc, «Talismán». Ho fa amb un doble concert, a Maó i a Ciutadella, acompanyat pels seus dos companys de viatge, Martín Meléndez i Aleix Tobías.

El Teatre Principal acollirà la primera de les actuacions, el vespre d'aquest dijous, a les 21 hores. La segona actuació tindrà lloc divendres, a la mateixa hora, al cap de ponent de l’Illa, en un escenari on «no he tocat mai» com és el Teatre des Born, la reobertura del qual «Ciutadella ja necessitava» després de tants anys tancat.

Abans del concert previst per ahir al Kultur Arena de la ciutat alemanya de Jena per a presentar també «Talismán», el músic maonès explicava a «Es Diari» que el disc està tenint un èxit «increïble». «L’estem presentant en concerts i en festivals a França, Alemanya, Suïsa, Itàlia, i està tenint molt bona rebuda, tant per part del públic com de la crítica». També succeeix això a Espanya. «S’està rebent molt bé, ara venim de Sant Sebastià (Festival Jazzaldia) i es van vendre totes les entrades».

Músics complementaris

«Els darrers tres mesos, el concert ha agafat molta volada, desprèn molta alegria, però també molta profunditat».

Mezquida considera que el secret de que el trio amb Aleix Tobías i Martín Meléndez funcioni tan bé és que «som tres personalitats molt complementàries», que s’entenen a la perfecció, no només a l’escenari, sinó també a l’hora de compondre els seus temes. De fet, aquesta formació ja havia publicat «Ravel’s dream».

«Talismán» és segurament l’obra més personal, vital i lluminosa del músic menorquí. En el disc conflueixen èpoques, estils i sons diversos, des de mestres com Granados o Albéniz, fins a romàntics com Listz o Chopin. Tot, passat pel sedàs amb segell propi de Mezquida, caracteritzat per la improvisació i el virtuosisme als teclats.

Els dos concerts, a Maó i Ciutadella, no seran els únics en els que participarà Marco Mezquida. Dissabte, en el marc del Festival Essències, actuarà as Claustre, també a llevant, com a integrant del Gonzalo del Val Quartet.