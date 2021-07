Gonzalo del Val, en l’estrena del festival Essències

L’Essències Jazz Festival eixampla de nou fronteres en la seva sisena edició, per arribar a Menorca per tercer cop, directament des de Montblanc per a oferir un espectacle de primer nivell. És el cas del concert que protagonitzaran, aquest dissabte a Maó, Gonzalo del Val Trio i Benet Palet.

De la mà des Claustre desembarca un any més l’Essències. Ho fa per a inaugurar el festival, que compta amb un total de sis actuacions, totes en terres catalanes, excepte la d’aquest dissabte.

El destacat bateria Gonzalo del Val lidera aquesta formació de la qual formen part dues altres grans figures del panorama jazzístic, el pianista menorquí Marco Mezquida i el contrabaixista David Mengual.

Junts venen a presentar el seu nou treball discogràfic, «Cancionero». Es tracta del tercer disc del trio, editat per la prestigiosa discogràfica Fresh Sound New Talent i que va guanyar el Premi Enderrock a millor disc de jazz 2020.

A l’escenari maonès, la formació estarà acompanyada per un altre músic destacat, el trompetista català Benet Palet.