El grup musical El Consorcio actuarà el 3 de setembre al Parc des Freginal

Cançons emblemàtiques com «Tómame o déjame», «Amor de hombre», «Dónde estás corazón» y «Desde que tú te has ido», entre altres, sonaran aquest estiu a Maó gràcies al concert que el grup musical El Consorcio oferirà el divendres dia 3 de setembre, a partir de les 21 hores, en el Parc des Freginal, amb l’actuació com a artista convidada de Joana Pons i ses Guiterres. L’aforament màxim serà de 1.200 persones i les entrades es poden adquirir en línia a www.impactoespectaculos.com.

L’actuació musical comptarà amb el protagonisme de les quatre veus que conformen El Consorcio -formació musical que va néixer el 1993- com són Amaya Uranga, Estíbaliz Uranga, Iñaki Uranga y Carlos Zubiaga, excomponents del mític grup Mocedades. Oferiran cançons del seu repertori amb la interpretació especial d’«Es Mahón».

Aquest dilluns, durant l’acte de presentació del concert, el batle de Maó, Héctor Pons, va expressar la seva il·lusió per l’organització d’aquest esdeveniment musical, tant pel mateix concert i els seus protagonistes, com pel fet de representar una aposta clara per un concert d’una certa envergadura quan ha transcorregut quasi un any i mig de la pandèmia de la covid-19. Pons va subratllar que el 3 de setembre constitueix una data especial per a la ciutat de Maó, que normalment està immersa en els dies previs a la celebració de les festes patronals de Gràcia, i que enguany acollirà aquest concert amb les mesures sanitàries pertinents davant la covid-19. Per aquest motiu, el batle va assegurar que l’escenari del concert -el Parc des Freginal- permetrà el control dels accessos i mantenir les distàncies entre els assistents.

El representant de l’empresa organitzadora Impacto Gestión y Producción SL, Daniel Cabrera, va manifestar que sentia un immens orgull pel fet de poder dur a l’Illa un grup del prestigi d’El Consorcio, concert que estava previst per al 2020, però que no va ser possible a causa de la pandèmia. Va explicar les mesures de seguretat, com la compra en línia de les entrades i que els seients estaran numerats.

Per la seva part, Joana Pons també va manifestar la seva il·lusió perquè s’hagués pensat amb el seu grup per participar en aquest concert d’El Consorcio.