Comprar art per ajudar al futur de l’illa del Rei

Un total de quaranta-nou obres de reconeguts artistes nacionals contemporanis formen part de la IX Exposició benèfica Illa del Rei, que les persones interessades podran visitar del 3 al 29 d’agost al Centre d’art Ca n’Oliver, a Maó. Aquest dimarts s’inaugura a les 20 hores.

L’exposició podrà ser visitada de dimarts a divendres de 10 a 13.30 hores, i de 18 a 20 hores, mentre que els diumenges l’horari de visita és de 10 a 13.30 hores.

L’objectiu d’aquesta exposició és aconseguir fons econòmics per afrontar la restauració de l’antic hospital naval del port de Maó, a més de les despeses generals de l’entitat.

Aquesta novena exposició organitzada per la Fundació Hospital Illa del Rei, i que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Maó, està composta per obres originals d’Antoni Tàpies, Antonio Saura, Albert Ràfols Casamada, Maties Quetglas, Daniel Argimon o Montesol. També hi ha nombroses litografies i gravats d’autors com Manel Anoro, Antón Lamazares, EVRU, Rafa Forteza, José María Yturralde o Josep Guinovart.

Varietat

La Fundació Hospital Illa del Rei ha organitzat una exposició caracteritzada per la varietat d’estils i de preus de les obres, amb la finalitat d’aconseguir l’interès d’un segment ampli de possibles compradors, tant des del punt de vista artístic com del seu poder adquistiu. Així, els visitants podran contemplar un oli d’Andreu Fresquet, valorat en 350 euros, fins als 26.000 euros d’una tela de Ràfols Casamada de 1977.

L’espai de l’exposició benèfica, Ca n’Oliver, i l’hospital de l’illa del Rei comparteixen un passat comú, donat que possiblement el comerciant de blat i altres mercaderies i propietari de l’immoble, Llorenç Oliver, contemplava l’hospital de l’illa i els seus vaixells al port de Maó des de la seva torre de vigilància.