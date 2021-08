Nova gala d’estrelles de la dansa al Teatre Principal

El Teatre Principal de Maó acollirà aquest dimecres i dijous, a les 21 hores, una nova edició de «78i... Gala d’estrelles de la dansa», un esdeveniment que es va celebrar per primera vegada el 2014 i que s’ha convertit en una cita obligada de cada estiu menorquí. La vetllada serà un espectacle eclèctic i variat, segons va assegurar ahir Joaquín de Luz, director de la Compañía Nacional de Danza.

Aquest espectacle està organitzat per l’Associació Escenari, Alba Estudi de Dansa i per la companyia de representació i gestió musical Manangelment, amb el suport de la Fundació Rubió i Tudurí, l’Ajuntament de Maó, el Consell insular i la Fundació Teatre Principal de Maó.

«78i... Gala d’estrelles de la dansa» reuneix grans estrelles internacionals procedents de prestigioses companyies, com el Royal Ballet de Flanders o el Ballet Nacional de Portugal. Es tracte de ballarins de renom internacional com Filipa de Castro, Carlos Pinillos, Lucía Campillo, Allan Falieri, Mosako Kato, Héctor Ferrer, Joaquín de Luz i Jesús Carmona, guanyador del premi Benois a millor ballarí 2021 i finalista als premis Max 2021 com a millor intèrpret masculí per l’espectacle El Salto.

Joaquín de Luz va assegurar que la celebració de la la gala «78i... Gala d’estrelles de dansa» constitueix un esdeveniment que els fa molta il·lusió pel fet de concloure la temporada a l’Illa amb la ‘família’ menorquina i al Teatre Principal de Maó. A més va subratllar que cada any el públic els acull calorosament, el que agraeix i més en un temps de pandèmia com va passar l’any passat.

La gerent del Teatre Principal, Àngela Vallés, va subratllar que era un autèntic luxe comptar en aquesta gala amb figures internacional de la dansa i, per altra banda, va assegurar que de la incertesa de l’any passat per la pandèmia s’havia passat a l’esgotament d’enguany per organitzar la gala amb totes les mesures de seguretat, després d’un any prou complicat.

Per la seva part, el ballarí Carlos Pinillos, del Ballet Nacional de Portugal, va assenyalar que la dansa requereix molta resiliència i va apostar per la fortalesa de continuar treballant davant la situació actual. A més, va destacar que els ballarins participants, tot i estar separats geogràficament durant l’any, tenen una concepció del treball similar per fer aquesta gala.