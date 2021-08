Jordi Figueres es retroba amb l’orgue de Santa Maria

L’organista Jordi Figueres Carreras oferirà aquest dijous, a les 20.15 hores, un concert a l’església de Santa Maria, a Maó, en el que interpretarà peces de Jacques Boyvin, Antonio Vivaldi, Johann Sebstian Bach, Carles Baguer, Hilarión Eslava, Johannes Brahms i Josep García Gago. L’entrada serà gratuïta fins al límit de l’aforament i serà obligatori l’ús en tot moment de la mascareta a l’interior del temple.

Jordi Figueras tornarà a tocar l’orgue de Santa Maria quasi vuit anys després que va ser acompanyat amb el Cor de Sant Antoni en el «Cant de la Sibil·la» el 2013. En aquest sentit, el prestigiós organista ha assegurat que «em va fer molta il·lusió quan em van convidar per oferir aquest concert. És un dels millors orgues dels Països Catalans i d’Espanya, jo ja el coneixia i sempre penses a veure si et tornaran a convidar per tocar-lo. És un orgue que sona molt bé i és dels més complets», assegura.

Programa

El concert d’aquest dijous vespre inclou la «Suitte de 2n to» de Jacques Boyvin; el «Concert en la menor», d’Antonio Vivaldi que va ser transcrit per orgue per J.S. Bach; el Preludi-coral de Schübler n. 1 «Wachet auf, rufs uns die Stimme» del mateix Bach; la «Simfonia I» per a orgue de Carles Baguer, que va ser organista de la Catedral de Barcelona i el principal representant de la influència del classicisme vienès en la música de Catalunya; l’«Ofertorio n. 5» del musicòleg i compositor navarrès Hilarión Eslava; el Preludi-Coral Opus 122, n. 10 «Herzlich tut mich verlangen» de Brahms; i per finalitzar el concert el Preludi i el Final (Solemnial) de Josep García Gago.

Nascut a Terrassa, Jordi Figueras és l’organista titular de Sant Pere de Terrassa des de 1985 i de la Sagrada Família de Terrassa des de 2014.