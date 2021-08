Concert per a un aniversari

El duet Íntim, format per la soprano Maria Camps i el guitarrista Pere Arguimbau ofereix el pròxim 17 d’agost el concert «Íntim: 10 anys de trajecte», que tindrà lloc al Castell de Sant Antoni a Fornells. «Serà un recorregut pels diferents temes d’aquesta darrera dècada, sobretot per poder disfrutar noltros i també el públic», afirma Maria Camps.

L’origen del duet Íntim es remunta a 2011, arran d’una actuació de Maria Camps i Pere Arguimbau al Club de Jubilats d’Alaior, en la que va néixer un llenguatge de la mescla del jazz i de la música clàssica.

Una de les característiques del duet és que ofereix música en petit format, amb peces molt cuidades i amb un repertori eclèctic, amb boleros, rock, òpera, música clàssica, soul, fado, cuplet, música francesa i anglosaxona, entre altres estils musicals.

Després d’un any de nombrosos concerts, el 2012 van enregistrar el seu primer disc, «Íntim», que va tenir molt d’èxit. En tost de fer una reedició del disc, el duet va ser partidari de treure un nou treball discogràfic que el 2013 va sortir al mercat amb el nom de «Youkali».

De moment, Íntim no té previst editar un tercer disc, donat que representa un inversió econòmica important i després les vendes no solen acompanyar per poder com a mínim recuperar la inversió. «Fer un disc és un acte d’heroisme, s’ha d’enregistrar en un estudi discogràfic i açò costa doblers. Així i tot, mai perdem la il·lusió de poder fer-ne un altre», afirma Camps.

Concerts

Al llarg dels deu anys Íntim ha pogut escampar la seva proposta de concerts íntims i minimalistes en els diferents pobles de l’Illa, però també ha tingut la possibilitat de donar-se a conéixer a Mallorca, Eivissa, Barcelona, Lleó i La Rioja, deixant sempre una bona empremta de la seva qualitat musical.