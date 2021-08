Illanvers, poesia i música per remoure les consciències

El Castell de Sant Antoni, de Fornells, i el Pati de Can Saura, de Ciutadella, s’han submergit aquest cap de setmana en la poesia i l’art en una nova edició d’Illanvers, que enguany ha tingut com a fil conductor el canvi climàtic, la contaminació del medi ambient, la destrucció dels hàbitats i dels recursos naturals, i la sobreexplotació.

Aquesta setzena edició, que ha comptat amb la participació de sis poetes, ha estat organitzada pel Departament de Cultura del Consell insular, amb la col·laboració dels ajuntaments des Mercadal i Ciutadella.

Unes 130 persones van gaudir de la poesia recitada pels menorquins Gustau Juan Benejam, Bep Joan Casasnovas i Mariona Fernández, que s’ha estrenat com a poeta; els mallorquins Carles Rabassa i Maria Victòria Secall; i l’eivissenca Iolanda Bonet, que no va poder desplaçar-se a l’Illa per ser contacte directe d’una persona amb covid, i que va ser substituïda per la poeta menorquina Iosune Arriarán que va posar la veu als poemes de Bonet. Malauradament, tampoc va poder estar present el poeta menorquí Damià Rotger, a causa de la mort de la seva mare.

L’espectacle poètic-musical també va comptar amb l’execució en directe d’una obra pictòrica a càrrec l’artista Ana Llorens, que ha estat l’autora de l’obra «Platges brutes» reproduïda en el cartell del certamen poètic i la coberta del llibre de la col·lecció Xibau. A més, el volum que recopila els poemes d’enguany també inclou altres set il·lustracions de l’artista convidada.

Una de les novetats d’Illanvers d’enguany, a banda de recuperar el format habitual amb dos recitals, va ser l’ambientació musical durant tot el recital poètic, que va anar a càrrec de Guillem Soldevilla i Pau Cardona.

Homenatge

Per altra banda, Illanvers va retre un homenatge a la poeta catalana Felícia Fuster (1921-2012) amb motiu del centenari del seu naixement, amb la lectura dels seus poemes a càrrec de Conxi Masreal.