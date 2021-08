Les set obres de ‘Katarsis’ que donen vida a l’espectacle

Set obres de gran format pintades per sis artistes, tant menorquins com internacionals, conformen l’ambientació artística de l’espectacle «Katarsis», un projecte visual i musical creat per Alexey Chebotarev que se celebrarà aquest dimarts dia 10 y el dimecres dia 11, a les 21 i les 22 hores, a l’antiga església del Socors de Ciutadella.

Les obres que formen l’exposició són «Réquiem» i «La fuga», ambdues de Nikolai Peremishlev, «El barco de la ilusión» de Víktor Kucheruk, «La jauría humana» de Diego Benzal, «Plast&co» de Pol Sintes, «La erupción» de Flora Ritman i «Nunca más» d’Olivia Marqués.

«Rèquiem» representa l’afusellament de 12 individus; «La fuga» mostra la fugida de tres persones després d’un bombardeig; «El barco de la ilusión» fa referència a les crisis migratòries i representa a sis individus que creuen el desert transportant un barco de paper, que simbolitza les seves il·lusions; «La jauría humana» és una crítica a la tauromàquia i representa a 17 persones que estan esquarterant un brau en viu;«Plast&co» fa referència a la contaminació que anega el medi ambient;«La erupción» mostra l’esclafit de l’actual pandèmia de la covid-19 que afecta la humanitat; i «Nunca más» és una crítica a la violència de género.

A més de l’exposició d’aquestes set obres pictòriques, l’espectacle ofereix projeccions de videomapping, a càrrec de Kodomos y Tomeu Fiol, amb l’acompanyament a l’orgue de Tomé Olives i a la bateria d’Albert Olives que interpretaran peces musicals escrites específicament per aquest esdeveniment cultural.

El projecte «Katarsis» compta amb la col·laboració del Bisbat de Menorca i de l’Ajuntament de Ciutadella.