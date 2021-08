Tercer volumen de «Si cerques referents», de Bosco Faner

La parroquia de Sant Esteve de Ciutadella acogió este sábado la presentación del tercer volumen del libro «Si cerques referents, aquí són», cuyo autor es el presbítero, escritor y poeta Bosco Faner.

Intervinieron Joan Tutzó, rector de la parroquia de Sant Antoni de Maó; y Mar Carbonell, psicóloga y profesora del Colegio La Salle de Palma. Bosco Faner explica que «este libro ofrece un resumen de la vida de santos y santas, de referentes cristianos que tenemos presentes, como Iglesia». El subtítulo de este tercer libro afirma que «Todos estamos en el prólogo de la santidad».

Foto J.B.G.

El rector de Santa Maria de Maó, Joan Miquel Sastre, expone en la presentación del segundo tomo: «Si dirigimos una mirada al mundo más lejano, como también al más próximo, podemos tener la sensación de que el mal es enorme y que se extiende, no solo por la pandemia de la covid. Pero no sería una mirada objetiva, porque hay mal, pero también existe mucho bien. Más aún, hay más bien que mal». Según Sastre, «este libro es una muestra de que hay más bien que mal, y no se trata de un bien teórico, conceptual, difuso, sino de un bien concreto que hombres y mujeres del mundo han sabido encarnar y transformarlo en vida, hasta el punto que a este bien lo denominamos santidad».