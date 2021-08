Una nit d’aigua, terra, foc i aire

«Elements. Experiència visual i sonora» és el títol de l’espectacle que es podrà veure dijous a Alaior. Serà al claustre del Convent de Sant Diego, escenari emblemàtic que quedarà submergit en la conjunció dels elements de la natura gràcies a la simbiosi musical i sonora dels artistes de la Fundació Alquimia Musicae.

Tota una «experiència». Això és el que prometen els integrants d’aquesta entitat sense ànim de lucre que té com a finalitat el foment i l’impuls de la cultura, l’art i el coneixement a través de propostes artístiques i musicals. Ho explicava ahir Abraham Martínez, el fundador de l’organització i director i organista en aquest espectacle, en el qual participaran el saxofonista Alfonso Padilla, el percussionista Antonio Alcántara i la soprano menorquina Maria Camps. Quant a l’espectacle visual és obra de l’artista Beatriz Rivas.

Natura i signes zodiacals

«Aquest és un espectacle únic i irrepetible». Ho diu Martínez, referint-se no només al fet que el muntatge visual i musical s’hagi creat expressament per a l’escenari alaiorenc, sinó també perquè «hi ha improvisació tant musical, com visual». I és que tot i que l’espectacle parteix d’una base amb tretze obres musicals, els intèrprets deixen anar la seva creativitat amb els instruments, al mateix temps que Rivas juga amb els elements visuals de què disposa. És així que «hi ha diferències amb relació amb un concert normal», ja que en aquest cas «la música no s’utilitza amb una finalitat estètica, sinó com a eina de transcendència» en aquest repte de proporcionar una «experiència irrepetible».

A partir d’un repertori amb obres de Bach, Preisner, Glass, Von Bingen o Jocelyn Pook, l’espectacle transcorre amb un «discurs estètic i filosòfic», dedicant un tema a cada un dels dotze signes del zodíac i als quatre elements —aigua, terra, foc i aire— als quals pertanyen. «I la tretzena obra suposa la conjunció dels dotze, girant al voltant del sol», descriu el director artístic.

Tot el muntatge aprofita la bellesa i l’estètica del Pati de sa Lluna, amb els arcs i els finestrals que s’obren als murs. D’aquesta manera pretenen commoure els sentiments dels assistents», els quals estaran asseguts, distanciats els uns dels altres, «perquè ningú pugui interferir en l’experiència personal de cada un».

Les entrades anticipades, com a donatiu per a Caritas Diocesana de Menorca, es poden adquirir a través de ticketib.com per 15 euros. Aquest és un espectacle organitzat per l’Ajuntament d’Alaior. L’aforament és limitat.