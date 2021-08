El circ reivindica el seu lloc amb un intens festival

Aquest divendres s’inaugura a Maó el IX Festival de Circ Acirkaos: Espectacles, activitats comunitàries i jornades professionals. Un esdeveniment que s’allargarà fins dia 29 —inclou propostes més enllà— i que inclou una gran diversitat de propostes, centrades principalment en el món del circ, però cercant també sinergies amb altres disciplines artístiques com la música, la dansa o el teatre.

Sota el títol «Cultura de circ i aprenentatge en comunitat», el festival es presenta com una oportunitat per conèixer una mica més la realitat del món circense, tot reivindicant el seu lloc en l’ideari col·lectiu. I és que, com apuntava ahir Anna Rubió des d’Acirkaos, «el circ és una disciplina artística igual que el teatre o la dansa» i per això treballen per a «fomentar la professionalització» dels artistes que s’hi dediquen.

Eixos i programa

La filosofia d’Acirkaos és la de circ social i participatiu, aprofitant zones públiques com a espais de proximitat i d’identificació comunitària.

És així que atraquen el festival al públic, en indrets com el parc Rochina, que acull avui les primeres propostes del programa. Allà hi seran els integrants de la mallorquina Companyia Tro i el seu espectacle «POI» (20.30 hores) i, tot seguit, Javi Javichi que ve des de Madrid amb «Veló como el rayo».

Javichi és un dels participants destacats del festival, igual com les integrants de la Compañía Bambalas, de Còrdova, que reivindiquen el paper de la dona dins del món del circ, o Mighty Jampo, un grup que ves des de Kènia i que treballa el circ social a través de la seva pròpia acadèmia, per desenvolupar l’art i la cultura al país africà.

Aquest dissabte, l’activitat es traslladarà al parc des Freginal, a partir de les 19 hores, amb un mercat i les actuacions d’Alas Circo (21 h) i la jam session de Miss Loopita i MadamDjambo (23 h). I diumenge hi haurà una jornada comunitària amb tallers de circ oberts al públic i una xocolatada.

Cal destacar també la Gran Gala de Circ que es farà dissabte que ve, amb grups de Menorca, Mallorca, Madrid i Galícia.

La programació, que es pot consultar al web d’Acirkaos, passarà també per Ca n’Oliver. Allà es faran les jornades professionals «Espais de cultura comunitària», amb representants de companyies i projectes artístics i circenses. Els temes de debat seran sobre la necessitat de disposar d’espais propis per a la pràctica i formació dels artistes de circ. De fet, Rubió considera que, després de deu anys de vida d’Acirkaos, «per a seguir creixent és imprescindible tenir un espai físic». Això permetria, per una banda, fer més formació i intentar que es puguin obtenir certificats de professionalitat; i per l’altra, tenir un espai de creació de «quilòmetre zero per a residències artístiques».