El ‘Teatre de butxaca’ torna el mes de setembre

Els dies 10 i 11 de setembre es celebrarà a Ciutadella la novena edició del «Teatre de butxaca», que organitzen l’Associació de Veïns Ciutadella Vella i l’Associació de Comerciants Ciutadella Antiga, després que la convocatòria de l’any passat fos anul·lada a causa de la pandèmia de la covid-19. S’ha de destacar la participació dels actors ciutadellencs Josep Mercadal i Lluís Marquès.

Aquesta nova edició del «Teatre de butxaca» compta amb vuit obres, dues de les quals estan adreçades al públic infantil, que seran representades en sis espais oberts del nucli antic, sempre aplicant les mesures sanitàries per prevenir la covid-19. De les vuit obres, quatre són de Mallorca i quatre de Catalunya.

A més, la novetat d’enguany és que la compra de les entrades s’haurà de fer per internet a Codetickets, a partir de les 10 hores del dissabte dia 28 d’agost. Els assistents a les funcions hauran de dur posada la mascareta en tot moment i, a més, s’hauran de respectar les distàncies de seguretat.

Funcions

El divendres i dissabte vespre tindran lloc, cada dia, sis representacions amb una durada de mitja hora cada una entre les 20 i les 22.30 hores. Per altra banda, les cinc funcions adreçades al públic infantil del dissabte matí es celebraran de les 11 a les 13 hores, també amb una durada de mitja hora.

Les obres que es representaran al públic en general el divendres i el dissabte són «Romeu i Julieta 2.0» al carrer de cal Bisbe, 8; «Lucifer (667)» a Jazzbah; «Helena la balena» al carrer Sant Jeroni, 7; «Missatge Terra-Lluna» a Can Saura; «S’ha acabat el bròquil» al carrer Seminari, 26; i «Zoides» al Pati de Can Sintas. El dissabte matí es representaran «El Gran Cassanyes i Marie» al carrer Sant Joan, a prop de Can Saura; i «El castellet» a Can Saura.