Il Gesto Armonico obre el festival des Migjorn

Il Gesto Armonico va ser el grup encarregat d’encetar, la nit d'aquest divendres, el X Festival de Música Antiga des Migjorn Gran. Un esdeveniment que torna a l’agenda cultural menorquina després del parèntesi obligat de l’any passat.

Amb molta il·lusió engegaven aquesta nova edició d’un festival que fa un tribut a la música antiga, que acosta al públic de la mà d’artistes destacats.

Des de l’organització, Eva Febrer es mostrava il·lusionada pel retorn d’un festival que dura menys dies que en anteriors edicions, i que recupera actuacions que es van ajornar l’any passat.

El festival va començar amb el «La joia de la corona. La flauta clàssica en concert», on Il Gesto Armonico de Laura Sintes (traverso), Fèlix Ferrer (violí), Dimitri Kindynis (violoncel) i la mateixa Eva Febrer (viola) van oferir un repertori clàssic, amb instruments originals, amb obres de Haydn i Mozart.

A partir d’aquest dissabte entren en escena la soprano Irene Fraile i el llaüt menorquí Joan Benejam, i des de Mallorca arriba l’Ensemble Salaverde per fer un viatge a la retòrica instrumental del segle XVII. Per acabar, dilluns hi ha doble cita, amb la mostra concert que es dedica enguany a la viola de gamba i el concert que oferiran The Frog Consort.

Els concerts seran tots a l’església de Sant Cristòfol, sempre a les 21.30 hores, i la mostra concert prevista per dilluns es realitzarà a la Sala Verda, a les 19 hores.