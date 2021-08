Creativitat arran de mar amb els vespres d’art a Maó

Vint-i-cinc artistes plàstics van omplir d’art, la niot d'aquest dissabte, el port de Maó, gràcies al segon dels «Vespres d’art a Baixamar», celebrat al Moll de Llevant. Va ser una oportunitat perquè el públic pogués observar de prop els creadors visuals i plàstics, gaudint i coneixent les diferents tècniques i estils, així com el procés creatiu, que pogueren veure en viu.

Arran de mar es van poder veure procediments com ara l’encàustica, utilitzada molt abans que l’oli o l’acrílic i que consisteix a fondre la cera d’abella per emprar-la com aglutinant. O la fotografia, feta servir com a base d’un procés pictòric amb acrílic. Tampoc no van faltar exemples de body painting, amb models que, a mesura que avançava la nit, es convertiren en portadores d’autèntiques obres d’art.

La tècnica de pintura amb aerògraf, la interacció del públic amb assecadors damunt blocs de gel de grans dimensions, o creacions d’escultura sobre pedra de marès, van ser altres disciplines artístiques que van tenir presència en aquesta mostra d’art tan particular.

Música

Aquest any, l’Ajuntament de Maó ha volgut enfocar la proposta d’una manera més ampla, amb la presència de més diversitat d’artistes i amb actuacions musicals. En aquest sentit, la vetllada va comptar amb les actuacions d’Eva Pons Trio i del duet de pianos format per Patrícia Romero i Miquel Pascual.

El darrer vespre d’art serà l’11 de setembre al Moll de Ponent.