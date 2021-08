El teatre serà el protagonista a la tardor del ‘Principal’

El teatre representa una part destacada del programa del Teatre Principal dels pròxims cinc mesos, amb propostes com «Las criadas» o «Los que hablan», que durà a Menorca artistes nacionals com Ana Torrent, Malena Alterio o Luis Bermejo, i que es conjugaran amb espectacles amb accent local amb artistes com Enka Alonso, Àlvar Triay, Rodo Gener, Queralt Albinyana o Josep Mercadal.

El ‘Principal’ ha preparat un nodrit programa, on el teatre s’erigeix com una de les grans apostes. Passaran per la sala «Arminda, una història d’homes», de Joan Ramis i Ramis; «Canto jo i la muntanya balla», dirigit per Guillem Albà i Joan Arqué; el text d’Irene Petra «El nino» que s’encarrega de posar en escena Enka Alonso; o «A.K.A. (As know as)», l’obra de Daniel J. Meyer que interpreta Lluís Febrer.

En clau nacional, Luis Dugue dirigeix a Ana Torrent, Alicia Borrachero i Jorge Calvo a «Las criadas», un muntatge a partir de l’obra de Jean Genet. Mentre que Luis Bermejo i Malena Alterio, sota la direcció de Pablo Rosal, donaran forma a «Los que hablan».

El programa inclou dues propostes teatrals més. Són dos espectacles familiars. Per una banda l’espectacle familiar «La maleta», creat i interpretat per Anselm Serra i Jordi Pérez. I per l’altra, «Contes amagats», amb Marcel Gros.

Música i dansa

La música és una part destacada del programa, amb suggeriments ben variats, començant per «Il barbiere si Siviglia» en el marc de la Temporada d’Òpera de Maó (29 i 31 d’octubre); i després vindran «Laberintos ingeniosos» amb Xavier Díaz i Pedro Estevan, en el marc del IX Festival de Música Antiga de Maó (21 de novembre); «Yesum» amb Roberto Fonseca en el Festival de Jazz Alternatilla (28 de novembre); el pianista Suso González presentarà les «Músiques de la meva vida» (8 de desembre) i Anna Ferrer oferirà l’espectacle «Parenòstic» (8 de gener). No faltaran els concerts de Nadal o Cap d’Any del Conservatori de Menorca, la Banda de Música de Maó o l’Orquestra de Cambra de Menorca, amb un repertori dedicat a Gluck i Wagner. I el 18 de febrer Josep Colom (piano) i Ona Cardona (clarinet) presentaran el disc «Chiaroscuro».

Per últim, els dies 12 i 13 de febrer hi haurà una Mostra de Dansa.