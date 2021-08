Un homenatge a la guitarra espanyola clou el Festival d’Estiu de Ciutadella

El guitarrista Pablo Sáinz Villegas oferirà el vuitè i darrer concert del 49è Festival de Música d’Estiu de Ciutadella, que serà un homenatge a la guitarra espanyola. Sáinz, de 44 anys, és considerat per la premsa internacional com el successor del mestre Andrés Segovia (1893-1987) i, a la vegada, un ambaixador de la cultura espanyola al món.

El programa del recital estarà integrat per nou temes, peces molt emblemàtiques del repertori de la guitarra espanyola, que en paraules del mateix Sáinz «són un homenatge a la nostra guitarra» i «un viatge que celebra la nostra multiculturalitat, cosa que ens enriqueix». Així mateix, considera que la guitarra és un dels instruments «més democràtics i propers al cor de les persones que hi ha, tenint les seves arrels en el folklore i essent un pont entre el que és clàssic i el que és popular, un punt de trobada per a totes les persones».

Dels nou temes del recital de dilluns, sis d’ells formen part del seu darrer disc, «Soul of Spanish Guitar» («Ànima de guitarra espanyola», Sony Music, 2020), tot i que les tres altres peces hi van en consonància, essent totes icòniques per aquest instrument, des de peces evocadores i romàntiques fins a altres més virtuoses i passionals.

Incloses al disc, interpretarà a la primera part peces d’Enric Granados i Joaquín Rodrigo, mentre que a la segona seran de Francesc Tàrrega i Isaac Albéniz.