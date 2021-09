The Binigaus Band, cap al tercer disc

Després de quasi una dècada d’activitat musical i d’haver enregistrat dos discs compactes, The Binigaus Band aposta pel seu tercer treball discogràfic que, si no sorgeix cap imprevist, s’haurà de preparar aquest pròxim hivern.

El grup musical des Migjorn Gran, format el 2012, va passar de tenir tres components al seu inici fins als cinc actuals: Nico Gomila (veu principal i saxo), Johnny Pascual (teclats i cors), Josep Sales (bateria i cors), Joan Coll (baix) i Periku Arguimbau (guitarrista, solista i cors).

El primer disc de The Binigaus Band, «Quina videta», va sortir al mercat el 2018 i va ser com un punt i a part en la seva carrera, donat que deixava enrere una primera etapa amb concerts en què oferien temes propis juntament amb versions d’Elvis Presley i Queen, per passar a cançons creades per ells: «L’amo de Tirant», «Despentinada», «Sa videta», «3G» o «Ullastre valent».

L’any següent, el grup migjorner va treure «Seguir caminant», el seu segon treball amb «Es ciutadellenc», «Ferreries», «El dimoni» i «Sa tramuntana», entre altres.

Novetat

Una de les novetats d’enguany és la seva darrera cançó, «Navegar per terra», una antiquíssima codolada menorquina a la qual han posat música, a més de visualitzar-la amb un videoclip que mostra indrets de l’Illa, com Sa Mesquida, el camí de Tramuntana, el Camí d’en Kane, Es Migjorn Gran, el Barranc d’Algendar i el Pas d’en Revull, principalment. Un curtmetratge d’uns 7 minuts que defineixen com a «un tema carregat potent i emocionant, que fins i tot alguns han qualificat d’èpic. Aquest tema necessitava un videoclip a l’altura de l’emoció i surrealisme de la seva lletra, i que Sarts Produccions ha aconseguit plasmar en unes imatges impressionants i una història plena de sentiment».

El repertori de The Binigaus Band està format bàsicament per temes propis, normalment amb lletres de Nico Gomila, tot i que la resta del grup també participa a l’hora d’enllestir cada cançó. Dues excepcions són la referida codolada «Navegar per terra», amb lletra d’un glosador desconegut, i la cançó «Es llaüt», una poesia original de l’escriptor menorquí Gumersind Riera (1909-1990).

Estil i llengua

La gran majoria de les cançons pròpies de The Binigaus Band han estat musicades amb un ample ventall de gèneres musicals, com el rock, el pop, el reggae o el swing, sempre cercant aquell que millor s’adapta a la cançó. A més, el repertori propi de la banda són cançons escrites en menorquí, amb l’excepció de dues, «Hoy, mañana y siempre» i «Maldito corazón», aquesta darrere encara resta inèdita.