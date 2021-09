Soldevila tanca un Cranc Festival exitós

El cantautor menorquí Guiem Soldevila va ser l’encarregat de tancar diumenge el cinquè Cranc Illa de Menorca Festival, una edició que s’acomiada amb un balanç força positiu, amb una gran resposta de públic per a grans concerts.

El Cranc es va tancar de forma especial, en un paratge màgic com el del far de Cavalleria i amb uns artistes que deixen empremta, com Guiem Soldevila (veu, guitarra i teclats) i Pau Cardona (violoncel). Era la cirereta d’un pastís que ha duit a Menorca grans moments, com els viscuts la nit de dissabte al Claustre del Carme. Allà van actuar Novedades Carminha, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o Ortiga.

Des de l’organització consideren que la cita d’enguany amb la «música independent s’ha saldat, un any més, amb les millors sensacions possibles, amb grans directes, entrades esgotades i alegria desbordant en l’ambient».