De Maó fins as Migjorn amb els sons de festa

Que les festes de Gràcia no es poguessin celebrar amb normalitat no havia d’impedir que poguessin sonar, almenys, els temes més festius per intentar aportar una mica d’alegria als carrers de Maó. Va ser així que les bandes municipals de Maó i Es Migjorn Gran es van reunir al Pla de l’Església, amb dos programes on no faltaren ni el jaleo, ni «El gato montés», ni l’«Es Mahón».

Per fi es va poder dur a terme aquesta trobada de bandes, ajornada fa uns mesos per mor de la pandèmia. I hi havia ganes de veure juntes les dues formacions, encara que fos al final, quan els músics es trobaren damunt l’escenari per a tocar l’«Es Mahón».

Les bandes van tocar inicialment per separat. Va començar la de Maó. Sota la direcció de Miquel Llario, els músics van mesclar temes festius com «Maniquí» o «El gato montés», amb cançons pop rock, des de Mecano a Raphael, passant per Los Diablos o per un mix dedicat a Rafaella Carrá.

Tomàs Rosselló, per la seva part, dirigí els intèrprets de la Banda de Música des Migjorn, els quals oferiren igualment un repertori molt festiu, combinant les notes festives de «Paquito el chocolatero» o «Amparito Roca», amb temes d’artistes com Francisco, Nino Bravo, Abba o Coldplay.

La Banda des Migjorn. Foto: Manolo Barro

Les dues actuacions van ser molt aplaudides pel públic que, desitjós de gaudir d’aquest tast de festa, era a la plaça de la Constitució. Un dels moments més especials va ser amb l’actuació conjunta de l’«Es Mahón».

Els 30 anys de la Sirena Mô

Avui, l’atenció la centrarà l’escultura de la Sirena Mô, obra de l’artista Leonardo Lucarini que compleix trenta anys. Una efemèride que es celebrarà fent visites a la peça original que hi ha a l’Illa del Rei (de 10 a 20 hores), la col·locació d’una placa commemorativa (20.30 h) o l’exhibició de natació sincronitzada de l’olímpica Ona Carbonell (19.30) i la mostra de dansa sobre plataforma flotant del ballarí Jesús Carmona (21 h).