Èxit de públic del Teatre de Butxaca de Ciutadella

Unes tres mil persones hauran passat pel festival de Teatre de Butxaca celebrat aquest cap de setmana a Ciutadella, el qual ha inclòs fins a vuit muntatges teatrals en petit format, en sis escenaris diferents del centre antic de la ciutat. Un esdeveniment que es celebrava per novena vegada i que el públic no ha volgut desaprofitar després del parèntesi obligat de l’any passat.

Abans que comencessin les sessions nocturnes d’ahir només quedaven algunes entrades per vendre, de les 3.100 que en total s’havien posat a la venda per als espectacles de divendres vespre, dissabte matí per al públic infantil, i de nou a la nit per a adults.

Les associacions de Vesins Ciutadella Vella i comercial de Ciutadella Antiga feien ahir un bon balanç d’una edició que ha comptat amb tres propostes mallorquines i tres de catalanes, que han ofert obres marcades sobretot per l’humor, i que s’han representat en diferents patis particulars. Així, «Romeu i Julieta 2.0» es va representar en una casa del carrer de cal Bisbe; «Lucifer (667)», amb Josep Mercadal, a Jazzbah; «Helena la balena» al carrer Sant Jeroni; «Missatge Terra-Lluna» a Can Saura; «S’ha acabat es bròquil» al carrer Seminari; i «Zoides», on participava Josep Marquès, al pati de Can Sintas. Igualment, per al públic infantil es van representar «El Gran Cassanyes i Marie» al carrer Sant Joan; i «El castellet» a Can Saura.