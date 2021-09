El festival Literanit s’estrena a Menorca

«Literanit és la festa de la lectura, però també una celebració a l’entorn de valors com la importància del coneixement, la conscienciació social sobre problemàtiques que importen i, sobretot, una reivindicació del paper que té la literatura a les nostres vides». Així presenten des de la Institució Francesc de Borja Moll aquest festival que arriba enguany a la tercera edició i que incorpora, per primera vegada, actes a Menorca i Barcelona, més enllà de Mallorca com era fins ara. Concretament, una trobada literària, aquest dissabte, al Claustre del Museu de Menorca, amb la participació de Josep Masanés i Carlos Minuchin (poesia), i Carme Cloquells i Ismael Pelegrí (narrativa.

Aquest esdeveniment es farà simultàniament en vint-i-un espais de Mallorca, Menorca i Barcelona, on es faran vint-i-quatre activitats, entre contacontes, conferències, presentacions de llibres, concerts o recitals. Propostes que giraran al voltant del lema «Un món per cuidar, una vida per llegir», orientat cap a la defensa i el coneixement de la natura i contra el canvi climàtic.

A Menorca s’ha organitzat un recital, dissabte a les 19 hores, en el qual els autors participants faran lectures de diverses obres «amb l’objectiu de fomentar la lectura i l’ús del català». Ho explicava ahir el poeta Pere Gomila, com a vicepresident a Balears de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, entitat que estalona el Literanit, que té com a «filosofia promoure espais d’intercanvi i integració cultural, per mitjà del llibre».

L’acte a Maó s’ha plantejat de forma «diversa, per tal que no només hi hagi poesia, sinó també prosa i narrativa» de la mà d’autors com Pelegrí, Cloquells, Masanés i Minuchin.

Actes simultanis

La Institució Francesc de Borja Moll compta amb la col·laboració dels consells insulars de Mallorca i Menorca, a més del departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. També, del Museu de Menorca, que cedeix l’espai, i l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana.

És així que Literanit escamparà l’esperit literari i lector per indrets com La Misericòrdia de Palma o el Museu de Mallorca, a pobles com Inca, Porreres, Esporles, Bunyola, Llubí, Santa Maria, Felanitx i Campos, ia Barcelona, Literanit celebrarà la seva trobada a l’Espai Mallorca. L’acte inaugural serà a Can Balaguer, a Palma, amb el pregó a càrrec de Laura Gost, la lectura del manifest que farà Biel Mesquida i l’actuació musical de Reïna.