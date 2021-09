El teatre d’objectes entra a escena amb el ‘Pedra Viva’

L’espectacle «Corpus» de Xavier Bobés, és la proposta per aquest cap de setmana del ‘Pedra Viva’, festival que continua fins al mes d’octubre amb el cicle que se celebra en col·laboració de la galeria Hauser & Wirth.

L’Illa del Rei acollirà dissabte i diumenge quatre funcions de «Corpus», un espectacle en el qual Xavier Bobés mescla música, arts plàstiques i escena, donant lloc a un diàleg íntim entre cos, objecte i música en silenci, en privat, a les fosques a l’interior de la galeria d'Hauser & Wirth i amb passis, només, per a vint-i-cinc persones. És així que l’artista configura el seu particular llenguatge poètic, que tothom pot entendre.

Xavier Bobés planteja aquesta proposta com una experiència íntima que l’autor pretén que només quedi gravada en la retina i en la memòria sensorial de cada un dels espectadors. És per açò que no hi ha imatges d’aquest espectacle, on l’artista acaricia els objectes amb un treball de gest mínim, elaborant i desmuntant una peça escultòrica que remet a tot l’imaginari del cos humà, vinculat a l’arrel. I és que Bobés és un manipulador d’objectes, que en aquesta ocasió estarà acompanyat per la violoncel·lista Frances Barlett, per establir un diàleg íntim que estudia les relacions entre el cos i l’objecte, a base de grans dosis de poesia i música clàssica.

Es faran dues funcions dissabte, i dues diumenge, a les 18 i a les 20 hores, amb un aforament limitat a vint-i-cinc persones. Esdevé, per tant, gairebé un espectacle privat i pròxim entre públic i artistes.

Les entrades, a un preu de 28 euros, s’han exhaurit per a les sessions de dissabte, però encara en queden per a les dues darreres de dia 26. Les sortides cap a l’Illa del Rei es faran amb els Yellow Catamarans, des del port de Maó, a l’hora indicada en el moment de la compra de les entrades.