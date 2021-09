Les setanta primaveres musicals de Bep Camps

El músic ferrerienc Bep Camps acaba de gravar el seu tercer disc en solitari. Es titula «Setanta primaveres i un estiu...», que, com bé indica el seu nom, ha modelat per celebrar la setantena, de la manera que millor sap, fent música per compartir amb el públic.

Les setanta primaveres les complirà Bep Camps d’aquí a uns dies, l’1 d’octubre, i l’efemèride arribarà acompanyada d’aquest nou treball en solitari. «Ja està gravat», explicava ahir l’artista, qui ha treballat a «l’estudi de Guiem Soldevila», en un procés «molt enriquidor», mà a mà amb un creador que sempre va una passa més enllà. «Hem pogut compartir proves i gravacions», fins a trobar el so desitjat per a aquest nou treball discogràfic.

Camps afirma que «aquesta vegada el disc és una música diferent, he canviat una mica tant la manera de fer les lletres com la música», descriu Camps, qui ha volgut donar una «major presència a la percussió, al piano, a la guitarra, i que soni més modern, amb més ritme».

Músics

En aquesta aventura Bep Camps està acompanyat per músics destacats. Participen Moisès Pelegrí (percussió), Pablo Millas (contrabaix), Sergi Martín (guitarra), Àngel Gelabert (teclats), Josep Lluís Pons (trompeta) i Roser Carretero (veus), alguns dels quals ja havien participat en «Un passeig per la vida» (2012) o en «No esperis que sigui tard. Concert en directe» (2019), els discos anteriors en solitari.

«Setanta primaveres i un estiu...», que compta amb el disseny gràfic d’Albert Mir, està format per deu cançons sorgides de l’època del confinament. El fet d’haver d’estar tancat a casa «m’ha motivat i m’ha ajudat a concentrar-me, i he pogut escriure» uns temes amb els quals fa un «cant a la vida, a l’amistat, a l’amor, a animar a millorar la convivència, a cuidar l’entorn, perquè avui tothom frissa i no hi ha per a què». I és que, lamenta el cantant, «la gent no reflexiona gaire, i açò que ho tenim tot a l’abast». Per açò, si amb la música que «em dona vida, jo en puc donar als altres, millor».

Entre les cançons trobam títols com «Glosa de blues», amb lletra del jove glosador ferrerienc Marc Barceló; «A un amic», que dedica al seu «amic de tota la vida, Damià Coll»; «Una mirada dolça», dedicada a la seva companya Xisca Florit; «Vides»; o també «Llum».

Concert a l’Auditori

Tot aquest repertori, complementat amb temes dels discos anteriors, sonarà en el concert que tindrà lloc el 20 de novembre a l’Auditori de Ferreries. Serà l’estrena d’un projecte per al qual l’artista intenta aconseguir finançament a través d’una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami, i per al qual, com a recompenses ofereix entrades per al concert, còpies del disc, camisetes, esponsorització o invitacions per a la bereneta-sopar que es farà al mateix hall de la sala de Ferreries.