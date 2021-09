Laia Albert, premi al millor projecte fotogràfic del Menorca Doc Fest

La barcelonina Laia Albert i el seu treball titulat «El Aguante: La Boca», han obtingut el premi al millor projecte fotogràfic documental del Menorca Doc Fest 2021. Una distinció que rep per un reportatge on retrata la realitat del barri La Boca, de Buenos Aires.

Laia Albert i Casado (Barcelona, 1990) ha rebut el premi amb un projecte dedicat a un barri en ple centre neuràlgic de la ciutat argentina. Uns carrers on la fotògrafa recull el dia a dia, la lluita constant per fugir de realitats imposades, l’hostilitat i la precarietat de personatges no escollits. És així que capta escenes amb dones als carrers, cans i fillets que comparteixen llit i menjar, homes absents, el tango, l’art, els pibes.

Així ho descriuen des del MDF, apuntant, a més, que «El Aguante» navega «entre el documentalisme d’una zona i època concretes, amb la vivència pròpia de l’autora dins de cruesa —però també humanitat— d’una ciutat tan potent com Buenos Aires».

La guanyadora del premi es dedica tant a la fotografia com a l’audiovisual. És així que, tant en un camp com en l’altre, pren com a base tot allò que té vinculació amb les temàtiques humanistes. Fet que la duu a investigar al voltant de la condició humana i de les herències donades per les circumstàncies i espais. A partir d’aquí, Albert té una línia de treball que es basa en l’humanisme i l’analogia.

Per donar via lliure al seu propi llenguatge personal, fotogràfic i vivencial, l’artista utilitza com a eines la fotografia analògica i les instal·lacions audiovisuals.

Finalistes

El projecte guanyador es va disputar el premi amb dos treballs més, «Hijos de la desmemoria», de Santi Donaire, i «Tiganca Vrajitoare», de Sílvia Prió. Així mateix, el jurat va concedir una menció especial a Meri Santos.

Totes aquestes obres, a més dels projectes de Noa Morales i Sergi Conesa, els artistes becats amb les residències artístiques del festival Fotolimo i Es Far Cultural, es podran veure a partir del 28 d’octubre en l’exposició que es farà al Convent de Sant Diego, d’Alaior, coincidint amb l’inici del festival.

Aula Doc

Per altra banda, el Menorca Doc Fest 2021 engega, també, en aquesta edició, l’anomenada Aula Doc, un projecte impulsat a través del programa Salut Jove del Consell insular i que parteix en recursos audiovisuals i tallers a disposició dels instituts. L’objectiu és sensibilitzar els joves, a través de documentals i debats posteriors, envers les temàtiques que tracten els treballs seleccionats en la secció oficial del MDF. I d’aquesta manera, «educar la mirada i assolir valors ètics a partir dels films».