Deseado Mercadal, l’estudi d’una peça clau del segle XX

Deseado Mercadal Bagur (1911-2000) va ser un home molt polifacètic que va destacar en àmbits com la música o el periodisme, convertint-se en un cronista de referència a l’hora de conèixer el segle XX, amb els canvis socials, culturals i polítics, des de la República a la dictadura, passant per la Guerra Civil o els seus anys d’exili. Un personatge amb el qual Menorca i, especialment Maó, tenen «un deute posar a l’abast la seva feina».

Aquestes jornades tenen el seu origen en una primera trobada del seu impulsor, el cap de la secció de Ciències Socials de l’IME, Alfons Méndez, amb el fill de l’homenatjat, Deseado Mercadal Gelabert, el desembre passat. Amb el desencís que no haurà vist fet realitat el projecte, després de la seva mort, aquest juliol passat. Un home, per altra banda, que «va vetllar per mantenir tot el bagatge i el patrimoni que constitueix son pare».

Per a la presentació de les jornades es va comptar amb el suport de la família, que agraí la celebració d’aquests actes que serviran per a «difondre la seva vida i l’obra» d’un personatge que «és important que sigui recordat, igual com altres figures importants de Menorca», pel testimoni que deixen de la història recent a l’Illa, considerà la neta de Mercadal Bagur, Celeste Mercadal.

Per a Marta Jordi, coordinadora científica de l’IME, «aquestes jornades pretenen reivindicar la memòria d’una peça clau per entendre el segle XX, especialment de Maó», ciutat que, com exposà Méndez, motivaren tota mena de treballs. «Entre la seva obra i l’obra periodística, és el gran cronista de Maó, perquè tracta tots els aspectes que puguem imaginar de la ciutat, dels seus habitants, de la cultura, de l’urbanisme». I és que, com afegí, «durant les meves investigacions he vist que [Mercadal Bagur] és una figura recorrent», tant pel que fa a estudis sobre la Guerra Civil, com de la República, els moviments obrers o sobre música.

Aquest interès de Deseado Mercadal per la seva ciutat motiva la implicació de l’Ajuntament de llevant en les jornades. És, en realitat, un «deute» amb ell, per a la regidora de Cultura, Conxa Juanola, qui recordà que està en marxa el conveni per a la cessió de part del fons documental per part de la família.

Músic de professió

Deseado Mercadal va destacar en la música. «Era un músic total, ho va fer tot», de la lírica a la cançó moderna, passant pels festivals d’Alaior, el folklore de Menorca, la pedagogia com a professor a l’Escola de Música de Maó, o també com a editor musical, musicòleg, recuperador de la història de la música de Menorca, com apuntà Jordi Orell, del Grup de Recerca Musicològica de l’IME. «Una peça clau» sobre la qual versaran tot un seguit de ponències, sobre la seva trajectòria vital, el seu paper en la lírica, el teatre, com a periodista o historiador. També es parlarà del seu període en l’exili, o de la faceta relacionada amb els estudis sobre l’esport a l’Illa.

Aquestes intervencions aniran a càrrec de membres de l’IME i del Grup de Recerca Musicològica. Participaran Jordi Orell, Bep Cardona, Laura Triay, Xavier Seguí, Ismael Pelegrí, Miquel Àngel Limón, Josep Bagur, Alfons Méndez, Miquel Àngel Casasnovas i Josep Portella.