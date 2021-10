Álvaro Soler farà el ‘concert secret’ de Los 40 a Menorca

El cantant Álvaro Soler és el darrer artista confirmat de la llista de concerts secrets que Los 40 Principales ha preparat a Balears. Serà a Menorca, el 23 d’octubre, en un escenari encara no desvetllat per part de l’emissora musical.

Feia dies que els organitzadors anunciaven actuacions arreu de l’arxipèlag per celebrar els seus premis anuals, «Los 40 Music Awards», una de les quals, per ara, tindrà lloc a Menorca, de la mà d’Álvaro Soler i el seu «Secret show», que «ompliran de màgia» l’Illa.

I és que tenint en compte tot el temps que la música en directe ha estat absent, Los 40 Principales «hem apostat per una sèrie de shows exclusius protagonitzats per les nostres estrelles favorites, que oferiran concerts únics en alguns llocs secrets de les illes».

Per descomptat, afirmen, «aquests xous comptaran amb el suport dels seus fans presencialment».

La cita de Menorca arribarà després de l’èxit dels espectacles protagonitzats per Dani Fernández, Álvaro de Lluna i Nil Moliner a Formentera el 4 d’octubre; i la festa que van muntar Ana Mena i Rocco Hunt el 6 d’octubre a Eivissa.

L’indret escollit «és tan secret que només aquelles persones afortunades que guanyin les seves entrades podran gaudir de l’espectacle en directe».

En aquest sentit, per optar a ser un dels guanyadors d’aquestes entrades, els interessats han d’accedir al perfil Los40Spain a Instagram i respondre a la pregunta sobre quines cançons d’Álvaro Soler no poden faltar en aquest #SecretShow i per quin motiu. I «no t’oblidis d’esmentar la persona amb la qual vols anar-hi». El termini per participar es tancarà aquest mateix dimarts.