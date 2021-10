La Menorca Talaiòtica es prepara per a l'examen definitiu d’Icomos

Des de dimarts fins dissabte passat, la candidatura menorquina a patrimoni mundial s’ha sotmès a les valoracions del Consell Internacional de Monuments i Llocs (Icomos). Ha estat durant la visita oficial realitzada per la delegada de l’organisme, Goreti Sousa, per a contrastar l’expedient de la Menorca Talaiòtica amb la realitat.

Durant cinc dies i amb la «més estricta confidencialitat, la representant d’Icomos ha pogut conèixer de primera mà la proposta que presenta Menorca. Ho ha fet després d’haver estudiat l’expedient de la Menorca Talaiòtica durant els darrers mesos.

L’equip de la candidatura es mostra molt satisfet amb la visita, que ha deixat sensacions positives. Així ho manifesta el vicepresident i conseller de Cultura, Educació, Joventut i Esports, Miquel Àngel Maria. «L’objectiu de la missió d’avaluació és comprovar que allò que s’explica a l’expedient concorda amb la realitat que pot observar i analitzar in situ un expert». En aquest sentit, «el nostre objectiu era demostrar que aquesta proposta compleix amb tots els requisits per ser inscrita en la llista de patrimoni mundial».

Optimisme, però amb prudència

«Hem de ser prudents, perquè encara hi queda feina per fer, l’avaluació no s’ha acabat amb aquesta visita. Però no puc negar que estam satisfets i esperançats», reconeix Maria, amb relació a aquesta, que serà l’única visita oficial a Menorca que farà l’equip d’Icomos.

Com ja va avançar «Es Diari», la missió d’avaluació d’aquests dies es va iniciar amb una recepció oficial al Consell, amb representants de la institució insular, del Govern, el Ministeri de Cultura, la Direcció Insular de l’Estat a Menorca i els alcaldes de l’Illa.

La visita de Sousa va incloure visites als principals components de la candidatura, dirigides per arqueòlegs i altres experts que han treballat els distints aspectes de l’expedient, com la inclusió del paisatge associat als jaciments prehistòrics, la dimensió arqueoastronòmica incorporada a l’expedient o el pla i els programes de gestió. A partir d’aquí, el novembre es farà una reunió, encapçalada pel Ministeri de Cultura, amb el panell d’experts al complet d’Icomos internacional que fa l’avaluació de les candidatures que es presenten davant la Unesco. Després, a principis de 2022, Icomos presentarà el primer informe intermedi i el maig veurà la llum l’informe definitiu. La inscripció de Menorca Talaiòtica a la Llista de patrimoni mundial de la Unesco es decidirà finalment al Comitè del Patrimoni Mundial del juliol a Kazan (Rússia).