Quatre obres aspiren al XLVI Premi Born de Teatre

«El desmoronamiento de la ternura», «La lengua incompleta», «El vent entrarà tot sol» i «L’encant de les nenes». Aquestes són les quatre obres finalistes del XLVI Premi Born de Teatre 2021 que convoca el Cercle Artístic de Ciutadella, el guanyador del qual es coneixerà dissabte 23, durant l’acte de lliurament que es celebrarà al Teatre des Born.

Les cartes del Premi Born 2021 ja són damunt la taula. Hi ha quatre textos que aspiren a endur-se el guardó, dos estan escrits en català, i dos, en castellà. Així ho ha valorat el jurat del certamen, format per l’actriu, productora, dramaturga i directora d’escena, Denise Duncan; pel professor d’estudis hispànics i catalans a la Universitat Grenoble Alps, Laurent Gallardo; pel professor de filologia anglesa a la Universitat de València i director de «Sagunt a Escena», Juan Vicente Martínez; l’actriu de teatre, cinema i televisió, Laura Pons; i el doctor en filologia per la Universitat Complutense de Madrid i especialista en el teatre del Segle d’Or, Francisco Sáez Raposo.

495 obres presentades

Aquestes quatre obres finalistes són les que el jurat ha seleccionat d’entre les 495 que s’han presentat en la convocatòria d’aquest any. Una xifra força destacada, encara que menor que la de l’edició anterior, quan n’hi va haver 76 més.

Quant a la procedència dels textos, 306 són de l’àmbit espanyol, principalment de Madrid (99) i Catalunya (68). Pel que fa a obres rebudes des de les Balears, n’hi ha 15, i altres autonomies amb una presència important són la Comunitat Valenciana, amb 28, i Andalusia, d’on provenen 26 creacions.

Com és habitual, el certamen ha captat l’interès fora d’Espanya, fins al punt que les 189 obres restants vénen de l’estranger, sobretot de l’Argentina, d’es d’on han arribat 81 propostes.

Cal recordar que el guanyador Premi Born de Teatre rebrà un premi en metàl·lic de 14.000 euros, a més de l’edició de l’obra en les quatre llengües oficials de l’Estat espanyol, català, castellà, gallec i basc.

Quant a l’acte de lliurament del premi al Teatre des Born, està previst que comenci a les 21 hores. L’acte, a més de l’entrega de l’estatueta, inclourà la representació de l’obra teatral «Els amants sobrehumans», de Ruth Gutiérrez, guanyadora del Premi Born 2018. La posarà en escena la companyia Cercle Teatre, del Cercle Artístic.