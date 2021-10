Cinc conferències, l’aposta de Hauser & Wirth a la tardor

Les instal·lacions de Hauser & Wirth han viscut una frenètica activitat en el seu primer estiu, on les 53.258 persones que les han visitat, per ara, han doblat fins i tot les previsions de la mateixa galeria. En aquest context, els responsables del recinte es preparen per clausurar, a final de mes, «Masses and movements», l’exposició de Mark Bradford que ha inaugurat les sales de l’Illa del Rei i que deixarà pas, ara, a una programació de tardor i hivern, amb propostes pensades per al públic local i sovint amb la col·laboració del teixit associatiu menorquí.

És així que neixen les «Qüestions d’art per a debatre», un cicle de cinc conferències que organitzen l’Ateneu de Maó i Hauser & Wirth, dues entitats que estableixen «sinergies» per endinsar-se en el món de l’art contemporani des de diversos punts de vista.

De l’Illa del Rei a l’Ateneu

L’embrió d’aquestes xerrades ve del cicle que havia engegat l’Ateneu a iniciativa de Javier Vicente, però que es va haver de cancel·lar per la pandèmia. Així ho recordava aquest dilluns la presidenta de l’Ateneu de Maó, Margarita Orfila, qui desgranà les conferències que es duran a terme, començant per la que es farà aquest mateix dissabte a l’Illa del Rei, amb María del Corral, comissària, crítica d’art, exdirectora del Museo Reina Sofía (1991-1994) i Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts que parlarà del món dels comissaris d’art.

Aquesta primera cita a l’illot del port de Maó serà al migdia, mentre que les quatre posteriors es faran a la seu de l’Ateneu, en dijous i a les 20 hores, l’horari habitual a l’entitat.

La resta de protagonistes que completen el cartell són l’artista ciutadellenc Matías Quetglas, un dels majors exponents contemporanis que té Menorca; Jesús María García Calderón, exfiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia; José Manuel Ballester, llicenciat en Belles Arts i Premi Nacional de Fotografia 2010; i tancarà el cicle Luis Chillida, fill del reconegut escultor Eduardo Chillida, molt vinculat a Menorca, també ara, amb Hauser & Wirth, galeria exclusiva de l’artista.

La directora de H&W Menorca, Mar Rescalvo, destacà d’aquesta col·laboració amb l’Ateneu que té com a objectiu «acostar l’art i els artistes als visitants, creant sinergies amb l’arquitectura o la història» d’indrets com l’Illa del Rei.

Per altra banda, la primera de les xerrades tindrà lloc just l’endemà de la inauguració del nou curs acadèmic 2021-22 de l’Ateneu, que es farà aquest divendres, a les 20 hores, i que estarà dedicada als cinc darrers expresidents vius de l’entitat. Serà un «homenatge» a Josep Maria Quintana, Francisco Tutzó, Pedro Jaime Bosch, Joan Hernández i José Antonio Fayas, per la contribució i la feina feta en la institució.