El disc més solidari de Toni ‘Farrón’

Simón Orfila, Tomeu Penya, Rita Barber, Joana Pons o Maria Camps són només alguns dels cantants que han participat en l’edició de «Fe de vida», el disc que acaba de presentar Toni Pons, més conegut com en Toni ‘Farrón’. Un disc de caràcter solidari, ja que tota la recaptació que s’aconsegueixi serà per a Caritas. De fet, l’entitat és ja dipositària de les primeres 500 còpies editades i serà a través seu que es posin a la venda.

A Toni ‘Farrón’ sempre li havia agradat la música i la poesia, però va ser arran de la seva jubilació, fa nou anys, que començà a escriure poemes i cançons. També influí que «un amic meu, italià, em va regalar un piano i vaig començar a agafar gust per la música». I fruit d’aquesta immersió és com han nascut les disset cançons que formen el disc. «Les lletres són meves, i la música és de mestre José Gibeli».

Artistes reconeguts

Per aquest disc, Farrón ha volgut comptar amb veus reconegudes, amb una presència especial d’alaiorencs, però no només. És així que participen deu veus, Simón Orfila, Joana Pons, Rita Barber, Maria Camps, Joe Mina, Binigaus Band, Maria Moreno, Miquel Mariano i Carmen López, a més de Tomeu Penya, que interpreta «Tu a ca teva, jo a ca meva».

A més, en temes com «L’avi», «T’estim», «Drogues», «Barçola» o «Música és vida que passa», intervé un grup d’artistes, que fan els cors. Hi són Pau i David Serra, Pedro Moya, Lola Navarro, Gabino Marín i Eva, Carmen i Regina Muntaner. I a «Dracs i fades» compta amb un cor infantil on canten Marta Pons, Mar, Nereida i Iris Serra, Iván i Marc Preto, i Cala Gibeli. Sempre, sota la direcció de Martina Garriga. També canta Simó Rabassa.

La presentació del disc va tenir lloc ahir dematí, a la seu de LÔAC, Alaior Art Contemporani. El batle, José Luis Benejam, acompanyà l’empresari, dedicat tota la seva vida al món del turisme, i que també canta diverses cançons, en una d’elles, juntament amb Maria Moreno.