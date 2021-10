El punt allà on conflueixen la persona i el creador

«La vida és un fester, que produeix caliu, color i bellesa, però s’autodestrueix». És a partir d’aquesta reflexió i d’un problema de salut que va patir fa no gaire, que l’artista ciutadellenc Matías Quetglas inicià el projecte que presentarà aquesst divendres, a Ciutadella, «Mientras vivas, brilla», una pel·lícula documental per rescatar de l’oblit la seva pròpia història.

Serà al Teatre des Born (20 hores) i en el marc del Menorca Doc Fest, que Matías Quetglas oferirà al públic un treball que destaca pel caràcter introspectiu i que permet a l’autor, viatjant per la infantesa i les diferents estacions de la seva vida, reflexionar sobre l’art i sobre la mateixa vida. «‘Mientras vivas, brilla’ és el leit motiv d’una cançó grega del segle II abans de Crist, la primera de la qual en coneixem la melodia», explica el creador, sobre una música que li serveix per «fer un autoretrat, a partir de documents, fotografies i vídeos antics».

«La meva ha estat una vida artística, som pintor abans que una altra cosa. Si vaig a prendre un cafè, mir d’on ve la llum per fer un quadre», posa d’exemple Quetglas, un apassionat de l’art que entén que «la pintura succeeix en un lloc en què realitat i món interior estan ben emprarentats i que s’entenen».

És així que l’artista es posa davant la càmera, per esbossar reflexions molt diverses, fins i tot filosòfiques, condimentades amb imatges actuals i pretèrites, per a ofereixen un perfil (auto)biogràfic imprescindible per conèixer l’autor.

Procés

El documental és fruit de més de tres anys de gravacions, en un viatge que Quetglas ha fet amb un creador del món audiovisual, Jesús Gáchez, amb qui ha treballat anteriorment, en projectes com «Caballeros y centauros» (2009). Autor que defineix la pel·lícula com un fruit de la bona entesa amb l’artista. «El més polit és que ho ha fet tot ell, gravant-se i explicant què vol dir. Ell ha fet de director, i de guionista, jo només l’he ajudat» per tal de presentar un argument ordenat cronològicament, però amb constants salts al passat i al futur, per desgranar la seva vida. «La idea del foc que crema, amb el fum, les brases, és la base de tota la pel·lícula i té una simbologia important», defineix Gáchez.

La presentació serà emotiva per a Matías Quetglas, que ho viurà «amb la satisfacció de què l’estrena sigui en el teatre del meu poble, on, quan era petit, veia pel·lícules i menjava cacauets». Ho farà acompanyat del públic que gairebé ha exhaurit les entrades, entre els quals no faltaran ni familiars, ni amics.