Barcelona Clarinet Players estrena a Maó el seu setè disc

«Black Pool Suite» és el títol del setè àlbum dels Barcelona Clarinet Players, la formació del músic maonès Martí Guasteví que arriba a Menorca per estrenar un disc que recull l’obra del compositor Joan Vidal i per al qual han comptat amb la col·laboració del pianista Marco Mezquida.

El grup actuarà aquest dissabte, a les 20 hores, al teatre de l’Orfeó Maonès. És aquest escenari el que ha escollit el quartet de vent per fer l’estrena del seu nou disc, «Black Pool Suite», treball format per set poemes visuals i sonors que recreen històries d’herois anònims, que viuen realitats molt diferents en una mateixa ciutat. Com expliquen des del grup, són cançons on «la soledat, l’amor o la pèrdua són els motors que alimenten aquest engranatge format per breus narracions», les quals estan inspirades en l’obra «Dubliners», de James Joyce.

L’obra de Vidal que han enregistrat els integrants del Barcelona Clarinet Players és per a quartet de clarinets, piano i percussió. Com defineix Martí Guasteví, és una «música que neda entre dues aigües». És així que «a vegades recorda a Stravinski, i altres, al jazz», amb unes parts on els clarinets li donen la dimensió clàssica, i altres on «s’afegeixen el piano i la bateria».

És aquí on intervé una de les figures musicals més importants de Menorca. «Ens fa molt contents que Marco Mezquida hagi volgut col·laborar amb noltros, ens anima molt i ens fa entendre que anam bé amb la música que feim».

Per aquest concert, Mezquida no podrà ser a Maó i tocarà el piano Néstor Jiménez. Mentre, en la bateria hi haurà Joan Vidal, que completarà el sextet amb els Barcelona Clarinet Players, Javier Vilaplana (requint i clarinet), Manuel Martínez (clarinet), Alejandro Castillo (clarinet baix) i Martí Guasteví (corno di bassetto).