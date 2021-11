La Fira del Llibre en Català torna amb el seu format habitual

Ciutadella acollirà, demà i dissabte, la XVI Fira del Llibre en Català, un esdeveniment que recupera el seu format habitual després de la versió, adaptada a les circumstàncies, de l’any passat.

En total seran vuit les llibreries que presentaran al públic les darreres novetats editorials. Ho faran a la plaça des Pins, amb dues jornades en les quals no faltaran les activitats paral·leles, presentacions de llibres, recitals, actuacions musicals o també tertúlies.

Aquesta setzena edició de la fira, impulsada pel Consell i organitzada a través de Dau Produccions, es planteja com els «dos dies a l’any» en què el món editorial en llengua catalana esdevé protagonista. Així ho exposà ahir el conseller de Cultura, Miquel Àngel Maria, content de poder «recuperar la normalitat amb una de les activitats que la gent espera cada any».

Llibreters

Les llibreries Pau, vaDllibres i Juguettos, de Ciutadella; la Catalana, Sa Catòlica, Jocs i Xalallibres, de Maó; i Sa Llibreria, de Ferreries; són les vuit que participen enguany en una fira que suposa, per als llibreters, recuperar el contacte amb el carrer. És així que des de la Llibreria Sa Catòlica, Susana Quiñonero va animar al públic a visitar l’envelat instal·lat a la plaça de Ciutadella, i a apostar per la lectura durant «tot l’any».

Miquel Àngel Maria, juntament amb la directora insular de Cultura, Raquel Marquès, detallaren el programa, que inclou diverses presentacions de llibres, com «Les casetes del Catbrèxit o l’emancipació de la senyora Rosa», de Maria Vilanova; «El viatge talaiòtic de Gaudí», de Gabriel Subirats; «Els proscrits de Santa Fe», de Josep Masanés; o «Marginàlia», de Joan Jordi Miralles. També es presentaran, en aquest cas amb una tertúlia organitzada per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, els darrers treballs de Josefina Salord, Bartomeu Ribes, Antoni Rodríguez i Damià Rotger.

Tampoc faltarà a la cita la final del concurs Lletres i Mots, en el qual han participat els centres de secundària de Menorca, i hi haurà un recital poètic amb Carlos Minuchin, representacions de contes amb Laia Garcia i música. Hi haurà una actuació musical i de dansa d’Ara Martí i Francina Caules i tancarà la fira Pep Gener.

Les dones blaves de Marc Jesús

Precisament, el cantautor ciutadellenc ha estat l’encarregat de compondre la cançó del videoclip creat per a promocionar aquesta Fira del Llibre en Català. Hi han participat, entre altres, el fotògraf Antoni Cladera i el pintor Marc Jesús, amb les seves dones blaves que surten dels quadres per a prendre vida.