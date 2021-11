Mama Fiera, campiona d’Espanya de Poetry Slam

Mama Fiera s’ha convertit en la nova campiona d’Espanya de poetry slam. Ha estat a Saragossa, on s’ha celebrat la fase final del campionat, amb representants de vint-i-cinc regions espanyoles. Entre ells, la menorquina, que es va classificar dijous per a la final de dissabte, de la qual en va sortir vencedora, per davant de Zero (Valladolid), Sion (Mallorca) i Marta B (Lleida).

Sandra Lucena (Mama Fiera) no s’ho podia creure. Així ho manifestava ahir a «Es Diari», encara des de la capital aragonesa, on ha assistit a una competició «amb un enorme potencial i una gran qualitat». Tal vegada per açò «no m’ho esperava gens, hi havia gent amb autèntiques bombes poètiques i que escriu molt bé».

Ronda prèvia i final

En la semifinal de dijous, Mama Fiera va pujar a l’escenari del Centro Cívico Estación Norte amb «Toma la palabra», un poema que qüestiona el poder comunicatiu de la paraula, la capacitat d’expressar amb paraules els sentiments, i com el receptor, amb més o menys encert, ho descodifica.

D’aquesta ronda van sortir els dotze slammers finalistes, que dissabte van competir en una primera ronda, a la Sala Luis Galve de l’Auditori de Saragossa. Lucena va apostar pel text «Suela y suelo», una metàfora de «l’amor i el desamor». Una intervenció molt meritòria que li va valdre l’accés a la final. «Havien de passar tres participants, però vam ser quatre, perquè un altre i jo vam empatar a punts», explica Lucena.

En la ronda definitiva, la poetessa va fer un canvi de plans i va apostar per «La enfermedad del poeta», on fa un clam a la defensa de les lletres i la poesia. Un poema «molt tranquil, però que em venia molt de gust recitar», allunyant-se de l’estil habitual, on «els slammers acostumen a fer reivindicacions i expressar allò que no els agrada de la societat».

Mama Fiera va fer cas d’allò que sentia, sabent que segurament era l’opció menys adequada per a conquerir el públic que omplia la sala. Per açò quan va sentir que era la guanyadora, no s’ho podia creure. «Tal vegada, precisament perquè vaig recitar allò que em venia de gust, va fer que estigués més connectada i que em sortís amb més naturalitat», raona. «Va triomfar la tendresa, parlant de sentiments essencials, sense tanta política; també deu ser agraït, açò», conclou aquesta ballarina i artista multidisciplinària madrilenya, que va canviar la capital per Menorca, on juntament amb Tània Aguilera forma el duet musical Pluma.