Anna Pons, nova presidenta de la Capella Davídica

Anna Pons Capella ha estat escollida com a nova presidenta de la Capella Davídica de la Catedral de Menorca. Ha estat aquest dimarts, durant l’assemblea ordinària de l’entitat, en la qual Antoni Salvador no ha optat a la reelecció.

Després de vuit anys com a màxim responsable de la coral, Antoni Salvador creia que «s’ha de donar pas a gent més jove i aprofitar que la continuïtat està garantida».

Sobre Pons Capella, Salvador considera que «és la persona més adequada, feinera, seriosa, formal i solvent», no només per posar-se al capdavant de la Capella, sinó, a més, per convertir-se «en la primera dona» que ostenti el càrrec.

Agraïments

Salvador feia balanç dels darrers anys, els quals «han estat molt feliços, on s’ha donat un impuls qualitatiu al cor i a l’entitat». I és que, com resumia, «hem fet multitud de concerts, omplint sempre els aforaments», i «s’ha potenciat la presència de la Capella als actes de la Catedral». Així mateix, «hem anat de viatge a Barcelona, a actuar al Liceu, a l’església de la Bonanova, al temple de la Sagrada Família i també a la Seu de Palma». Sense oblidar, és clar, les actuacions al Socors, la Catedral de Menorca o el Teatre Principal de Maó.

Durant aquests anys «ens han acompanyat molts solistes, de Menorca com Joan Pons i Maria Camps», i altres d’arreu d’Espanya. «Hem actuat amb la Simfònica de les Illes Balears, però sobretot amb l’OCIM». En definitiva, valora, «un bon balanç», amb «set edicions del Festival d’Orgue».

Antoni Salvador aprofita l’avinentesa per agrair la bona «disposició i bon fer» dels tres directors que ha tingut la Capella durant la seva presidència, Biel Barceló, Isabel Juaneda i, ara, Kàtia Moll. Igualment, «estic molt agraït als integrants del cor, especialment en els moments durs de la pandèmia», també «als membres de la junta directiva, als directors, al Bisbat, a la Catedral i a les institucions, Ajuntament de Ciutadella, Consell, patrocinadors i mitjans de comunicació, «pel seu constant suport», conclou Salvador.